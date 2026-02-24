Nastavlja se haos u Meksiku nakon ubistva El Menča, robijaši pobjegli iz zatvora

Iz regionalnog zatvora u meksičkoj državi Halisko pobjegla su 23 zatvorenika usljed nereda izazvanih napadom naoružanih grupa, rekao je državni sekretar za javnu bezbjednost Huan Pablo Ernandez.

Ernandez je naveo da su grupe naoružanih pojedinaca otvorile vatru na objekat, probile kapije vozilom i ušle u dvorište ustanove.

"Nažalost, jedan od naših zatvorskih policajaca koji se suprotstavio napadačima je ubijen", rekao je Ernandez i dodao da je zatvorsko osoblje odbilo napad.

Potom su izbili neredi unutar objekta, a dodatne snage raspoređene su da smire nemire.

Situacija je pod kontrolom, bezbjednost u objektu je vraćena, a službenici za ljudska prava rade na licu mjesta.

Potraga za zatvorenicima je u toku.

Incident se dogodio u regionalnom zatvorskom centru u oblasti Ikstapa u Puerto Valjarti usred talasa nasilja nakon operacije meksičkih snaga bezbjednosti u kojoj je ubijen Nemesio Osegera Servantes, poznat kao El Menčo, vođa kartela Halisko Nova generacija.

Militanti kartela su kao odgovor organizovali desetine blokada na saveznim auto-putevima, paljevine vozila i napade na infrastrukturu u nekoliko država.

Prema zvaničnim podacima, u napadima je ubijeno 27 pripadnika snaga bezbjednosti, 70 osoba je pritvoreno, dok su ubijena i 34 člana kriminalnih grupa.