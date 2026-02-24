Opasni virus ubija tigrove, pronađene 72 lešine

Vlasti na sjeveru Tajlanda pokrenule su opsežnu istragu nakon što su u razmaku od nepunih 14 dana uginula 72 tigra u poznatom turističkom parku.

Tragedija je pogodila dva odvojena objekta ovog parka, a zvaničnici su potvrdili da su ostaci životinja već kremirani i pokopani kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze.

Do uginuća je došlo u popularnoj turističkoj atrakciji u Chiang Maiju, gd‌je posjetioci svakodnevno dodiruju i fotografišu divlje mačke.

Vlasti istražuju smrtonosni virus, dok aktivisti upozoravaju na užasne uslove u kojima životinje borave, piše BBC.

Virus štenećaka bio koban za divlje mačke?

Lokalna uprava za stočarstvo saopštila je da su uzorci uzeti sa uginulih životinja pokazali prisustvo virusa štenećaka (canine distemper virus), kao i određene bakterije povezane s teškim respiratornim bolestima.

Iako se ovaj virus primarno veže za pse, on je izuzetno opasan i često fatalan za velike mačke jer napada njihov nervni i respiratorni sistem.

– Dok smo shvatili da su bolesni, već je bilo prekasno. Kod tigrova je bolest mnogo teže otkriti nego kod mačaka ili pasa – izjavio je Somchuan Ratanamungklanon, direktor nacionalne uprave za stočarstvo.

Sumnjivo i sirovo meso

Iako je virus potvrđen, istražuje se i mogućnost da je zaraza potekla od kontaminiranog sirovog pilećeg mesa kojim su tigrovi hranjeni.

Sličan scenarij dogodio se 2004. godine u provinciji Chonburi, kada je zbog ptičije gripe uginulo ili eutanazirano skoro 150 tigrova.

Zbog ozbiljnosti situacije, svi veterinari i osoblje koji su bili u kontaktu sa životinjama stavljeni su pod 21-dnevni medicinski nadzor, iako za sada nema izvještaja o oboljelim ljudima.

Oštre reakcije aktivista: “Prestanite posjećivati ovakva mjesta”

Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo lavinu kritika na račun tajlandske turističke industrije koja koristi divlje životinje za zabavu. Organizacija PETA Asia oštro je osudila uslove u kojima tigrovi borave.

– Tragedije poput ove bile bi daleko manje vjerovatne kada bi turisti prestali posjećivati ovakve atrakcije – poručili su iz PETA-e.

Iz fondacije “Wildlife Friends” ističu da su životinje u zatočeništvu ekstremno ranjive na infektivne bolesti zbog stresa i skučenog prostora.

Park privremeno je zatvoren na dvije sedmice radi potpune dezinfekcije, dok vlasti pokušavaju utvrditi tačan izvor epidemije koja je izbrisala skoro trećinu populacije tigrova u ovom kompleksu, prenosi N1.