Opasni virus ubija tigrove, pronađene 72 lešine

Vlasti na sjeveru Tajlanda pokrenule su opsežnu istragu nakon što su u razmaku od nepunih 14 dana uginula 72 tigra u poznatom turističkom parku.
Tragedija je pogodila dva odvojena objekta ovog parka, a zvaničnici su potvrdili da su ostaci životinja već kremirani i pokopani kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze.
Do uginuća je došlo u popularnoj turističkoj atrakciji u Chiang Maiju, gdje posjetioci svakodnevno dodiruju i fotografišu divlje mačke.
Vlasti istražuju smrtonosni virus, dok aktivisti upozoravaju na užasne uslove u kojima životinje borave, piše BBC.
Lokalna uprava za stočarstvo saopštila je da su uzorci uzeti sa uginulih životinja pokazali prisustvo virusa štenećaka (canine distemper virus), kao i određene bakterije povezane s teškim respiratornim bolestima.
Iako se ovaj virus primarno veže za pse, on je izuzetno opasan i često fatalan za velike mačke jer napada njihov nervni i respiratorni sistem.
– Dok smo shvatili da su bolesni, već je bilo prekasno. Kod tigrova je bolest mnogo teže otkriti nego kod mačaka ili pasa – izjavio je Somchuan Ratanamungklanon, direktor nacionalne uprave za stočarstvo.
Iako je virus potvrđen, istražuje se i mogućnost da je zaraza potekla od kontaminiranog sirovog pilećeg mesa kojim su tigrovi hranjeni.
Sličan scenarij dogodio se 2004. godine u provinciji Chonburi, kada je zbog ptičije gripe uginulo ili eutanazirano skoro 150 tigrova.
Zbog ozbiljnosti situacije, svi veterinari i osoblje koji su bili u kontaktu sa životinjama stavljeni su pod 21-dnevni medicinski nadzor, iako za sada nema izvještaja o oboljelim ljudima.
Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo lavinu kritika na račun tajlandske turističke industrije koja koristi divlje životinje za zabavu. Organizacija PETA Asia oštro je osudila uslove u kojima tigrovi borave.
– Tragedije poput ove bile bi daleko manje vjerovatne kada bi turisti prestali posjećivati ovakve atrakcije – poručili su iz PETA-e.
Iz fondacije “Wildlife Friends” ističu da su životinje u zatočeništvu ekstremno ranjive na infektivne bolesti zbog stresa i skučenog prostora.
Park privremeno je zatvoren na dvije sedmice radi potpune dezinfekcije, dok vlasti pokušavaju utvrditi tačan izvor epidemije koja je izbrisala skoro trećinu populacije tigrova u ovom kompleksu, prenosi N1.
