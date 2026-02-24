Piter Mendelson "princ tame", uhapšen zbog veze sa Džefrijem Epstinom

Bivši britanski ambasador u SAD-u Piter Mendelson uhapšen je juče u Londonu zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije, nakon objave mejlova koji otkrivaju njegove bliske veze sa Džefrijem Epstinom.

Londonska policija privela je 72-godišnjeg Mendelson u ponedjeljak, nakon što su novi dokumenti ukazali na ranije nepoznat obim njegovih veza sa osuđenim pedofilom Epstinom.

Bio ambasador Velike Britanije u SAD-u

Mendelson je u septembru smijenjen s dužnosti ambasadora Velike Britanije u Sjedinjenim Američkim Državama, prestižnog mjesta u diplomatskoj službi, kada je postalo jasnije koliko je njegovo prijateljstvo s Epstinom bilo blisko.

Policija je ovog mjeseca pokrenula krivičnu istragu nakon što je vlada premijera Kira Starmera proslijedila komunikaciju između Mendelson i Epstinom nadležnim organima.

U zvaničnom saopštenju Metropolitan Police navedeno je:

„Policijski službenici uhapsili su 72-godišnjeg muškarca zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije“, uz pojašnjenje da se istraga odnosi na bivšeg ministra u vladi. U odvojenom saopštenju dodato je da je on pušten na slobodu uz kauciju, dok istraga traje.

Snimljen kako izlazi iz svoje kuće

Ranije tokom dana, Mendelson je snimljen kako izlazi iz svoje kuće u centru Londona u pratnji policajaca u civilu s kamerama na tijelu, prije nego što je odvezen automobilom. Iz policije su naknadno naveli: „On je uhapšen na adresi u Kamdenu u ponedjeljak, 23. februara, i odveden je u policijsku stanicu u Londonu na ispitivanje.“

Iako hapšenje znači da policija sumnja da je počinjeno krivično djelo, ono samo po sebi ne podrazumijeva krivicu.

Mejlovi između Mendelson i Epstina, koje je krajem januara objavilo američko United States Department of Justice, pokazali su da su dvojica muškaraca imala znatno prisniji odnos nego što je ranije bilo poznato. Iz poruka proizlazi da je Mendelson dijelio određene informacije s Epsteinom dok je 2009. godine bio ministar u vladi tadašnjeg premijera Gordona Brauna.

Mendelson je početkom mjeseca napustio Laburističku stranku i dao ostavku na mjesto u gornjem domu parlamenta. Ranije je izjavio da „veoma duboko“ žali zbog svoje povezanosti s Epstinom, ali se nije javno oglašavao niti odgovarao na poruke povodom najnovijih otkrića.

Princ tame

Mendelson, čiji je nadimak „Princ tame“ zbog njegove sposobnosti za manevrisanje „iza kulisa“ tokom prethodne laburističke vlade, u septembru 2025. bio je primoran da ode sa funkcije ambasadora Velike Britanije u Sjedinjenim Američkim Državama zbog veza sa Epstinom.

Prije samo nekoliko mjeseci, on je bio britanski ambasador sa „punim povjerenjem" premijera Starmera, podsjetila je Kemi Badenoč, liderka opozicione Konzervativne partije.

„Skandal, prevrtljivost i brzina kojom je pao samo povećavaju sumnju u odluku Starmera i Meksvinija (šefa Starmerovog kabineta) da ga pošalju u Vašington", dodala je.

Starmer je prije Mendelsonove ostavke izjavio da on „ne bi trebalo da bude član Doma lordova“ i zatražio je od generalnog sekretara kabineta da hitno pregleda sve informacije o kontaktima bivšeg ministra i ambasadora sa Epstinom, saopšteno je iz Dauning strita.

Mendelson je radio „potpuno pogrešne stvari" i „izdao je zemlju" odavanjem povjerljivih vladinih dokumenata Epstinu, rekao je Ves Striting, ministar zdravlja, za Bi-Bi-Si.