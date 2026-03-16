Maca Diskrecija o Miletu Kitiću i sumnjama da joj je on otac: "Majka mi je rekla da je..."

16.03.2026

21:05

Маца Дискреција
Foto: Youtube/Macastar

Starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, podigla je ogromnu prašinu u javnosti izjavom da bi voljela da uradi DNK test kako bi konačno otkrila da li je poznati folker Mile Kitić njen biološki otac. Iako pjevač ove navode oštro demantuje, starleta ne odustaje od traženja istine.

Maca Diskrecija ističe da svog oca do danas nije upoznala, ne zna kako on izgleda, ali ima veliku želju da sazna pravu istinu. Iako je pjevač Mile Kitić negirao da imaju bilo kakvu rodbinsku vezu, starleta insistira na medicinskom dokazu.

On kaže da nije, oglasio se povodom toga, ali dok ne uradimo DNK ne znam. Volela bih da uradimo test - poručila je Maca.

Ona je jednom prilikom otkrila da joj je majka ispričala sve o ocu, navodeći da je u pitanju bogat čovjek, pjevač ali joj njegovu sliku nikada nije pokazala. Ipak, priznala je da prema njemu ne gaji nikakva osjećanja i da je ravnodušna.

- Ne bi mi prijalo da se prezivam Kitić. Zamisli Maca Diskrecija Kitić, da me još više prozivaju - dodala je starleta.

Миле Китић

Sa druge strane, folker Mile Kitić navodi da su ove tvrdnje u potpunosti netačne i ističe da starletu nikada u životu nije ni sreo. On je objasnio da se ova bizarna priča u medijima provlači godinama unazad i otkrio njen pravi izvor.

"Ma kakvi, ta vest se već godinama unazad širi i provlači, a ja čak ni ne poznajem Macu. To je čista glupost, to je krenulo od neke slike gdje je neko isfotošopirao moju Elenu i 'napravio' je da njih dvije liče", objasnio je Kitić.

Pjevač je na kraju stavio tačku na nagađanja, naglasivši: "Macu, kažem, čak ni ne poznajem i stvarno nemam ništa protiv djevojke, ali to nije istina".

(kurir)

