"Kakve svinje": Pogledajte kako je izgledala dvorana nakon dodjele Oscara

16.03.2026

18:47

"Какве свиње": Погледајте како је изгледала дворана након додјеле Осцара
Gosti na dodjeli Oskara našli su se na udaru kritika nakon što su se internetom proširile fotografije i snimke koje prikazuju dvoranu Dolby Theatre prekrivenu smećem nakon završetka ceremonije.

Prizori s poda dvorane, na kojima se vide prazne boce, omoti od hrane, koverte i drugi otpad, izazvali su zgražanje javnosti.

Jedna fotografija objavljena na društvenim mrežama prikazuje stanje dvorane ujutro nakon dodjele nagrada.

Korisnici interneta nisu skrivali razočaranje ponašanjem holivudske elite.

"Čovjek bi pomislio da znaju koristiti kantu za smeće", glasio je jedan komentar.

Drugi su bili još oštriji: "Odvratno. Nimalo stila", "Možeš imati sav novac svijeta, a opet nemati stila" i "Kakve svinje".

Prizori koji su izazvali reakcije

Mnogi su komentarisali ironiju situacije u kojoj su neke od najglamuroznijih zvijezda svijeta iza sebe ostavile prizore koji se mogu uporediti s posljedicama "zabave male djece", kako je primijetio jedan korisnik. "To je baš odvratno. Zar nigdje nema kanti za smeće?", pitali su se drugi.

Ceremonija, koja je trajala više od tri sata i na kojoj je "One Battle After Another" odnio nagradu za najbolji film, očigledno je ostavila traga ne samo u istoriji filma, već i na podu poznate dvorane, prenosi Index.hr.

