Srpska naučnica dobitnik medicinskog Oskara

Najprestižniju regionalnu nagradu u medicini, Međunarodnu Medis nagradu za medicinska istraživanja, ove godine je iz Srbije osvojila prof. dr Milica Bajčetić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za prvu inovativnu mini tabletu namjenjenu bebama.

Kako je saopšteno iz takmičenja „International Medis Awards for Medical Research“, ovo priznanje, koje međunarodna stručna komisija dodjeljuje već dvanaestu godinu zaredom, nagrađuje najznačajnija istraživačka dostignuća ljekara i farmaceuta iz zemalja srednje i istočne Evrope.

Svečana dodjela nagrada održana je sinoć u glavnom gradu Slovenije.

Komisija je pregledala 243 naučno-istraživačka rada, a kriterijume za nominaciju ove godine zadovoljilo je 196 prijava.

Takođe, ove godine 42 stručna rada stigla su iz Srbije, ali su samo dva nominovana za finale.

Prof. dr Milica Bajčetić, profesorka Medicinskog fakultetu u Beogradu, jedina je dobitnica iz Srbije ovogodišnje prestižne nagrade iz oblasti farmakologije.

Naučni rad kojim je konkurisala za Medis nagradu bavi se dugogodišnjim problemom u liječenju srčane slabosti kod male djece, nedostatkom gotovih, uzrastu prilagođenih oralnih lekova za djecu mlađu od šest godina.

Istraživanje predstavlja prvu inovativnu formulaciju enalaprila, oralnu disperzibilnu minitabletu koju i djecu uzrasta od 0 do 6 godina sa srčanom slabošću, uzrokovanom urođenim srčanim manama i dilatacionom kardiomopatijom, mogu da koriste.

"Velika je čast i privilegija biti dobitnik ove prestižne nagrade. Ona je potvrda kako mog tako i rada cijelog tima 'Lena' projekta. Naše istraživanje dalo je značajni doprinos u unapređenju farmakoterapije novorođenčadi širom svijeta", rekla je prof. dr Bajčetić.

Kako je navela, ova prva inovativna formulacija enalaprila klinički je ispitana za lečenje srčane slabosti.

"Čvrsti oblik tablete prilagođen uzrastu naročito će pomoći djeci u sredinama koje nemaju na raspolaganju tekuću vodu i žive u ekstremnim klimatskim pojasima. Ova nagrada dodatno motiviše da nastavim istraživanja koja će djeci omogućiti bezbjednu, efikasnu i kvalitetnu terapiju", istakla je ona.

Medis nagrade za medicinska istraživanja dodjeljuju se od 2014. godine.

Za ovih 12 godina, ukupno je razmatrano 1.983 naučnih radova, a od toga 422 rada je došlo iz Srbije.

Ovogodišnje finalistkinje iz Srbije su bile, iz oblasti farmakologije, prof. dr Milica Bajčetić, profesorka Medicinskog fakultetu u Beogradu, a iz oblasti reumatologije dr sci.med. Jelena Čolić iz Instituta za reumatologiju.

Ljekari i farmaceuti koji su objavili svoja naučna istraživanja u uglednim naučnim publikacijama sa faktorom uticaja većim od 1.500 imali su pravo da učestvuju u takmičenju za Međunarodnu Medis nagradu.

Ovog puta, pristigla su 243 naučna rada iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Slovačke i Slovenije. Među njima, 196 prijava je ispunilo sve kriterijume da njihovi autori postanu nominovani za Međunarodnu Medis nagradu.

(sputnik srbija)