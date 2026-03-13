Vulić: Ustav BiH jedan od najsavremenijih, nije mi jasno o kakvoj diskriminaciji se govori

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da je Ustav BiH, s obzirom na godinu donošenja, jedan je od najmodernijih i najsavremenijih, da su u njemu definisane nadležnosti i da joj nije jasno o kakvoj diskriminaciji se govori.

Vulićeva ja podsjetila da je Ustav BiH donesen na osnovu Ženevskih i Njujorških principa, inspirisan Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim instrumentima ljudskih prava, što je navedeno i u preambuli.

- Član dva stav četiri Ustava se doslovno zove "nediskriminacija" i nije mi jasno o kakvoj se diskriminaciji sada govori", rekla je Vulićeva i ukazala da postoji jasna definicija nadležnosti u BiH.

S obzirom na to da je Parlamentarna skupština usvojila Zakon o ravnopravnosti polova u BiH i preciziran je Džender akcioni plan BiH, Vulićeva je navela da je jasno da ogromnu ulogu imaju džender centri entiteta, odnosno svi nivoi vlasti u BiH.

- Umjesto da se bavimo inicijativama za izmjenu Ustava i pokušajima prenosa nadležnosti, krajnje je vrijeme da se zapitamo da li su svi u BiH iskreni i dosljedni u primjeni slova Dejtona, a ne "duha" jer su nas duhovi previše vremena koštali - istakla je Vulićeva.

Prema njenim riječima, Ustav je dio mirovnog sporazuma i Ustav je BiH, ali se ne smije zaboraviti da postoje ustavi entiteta i kantona u Federaciji BiH.