Logo
Large banner

Vulić: Ustav BiH jedan od najsavremenijih, nije mi jasno o kakvoj diskriminaciji se govori

Izvor:

SRNA

13.03.2026

10:56

Komentari:

0
Вулић: Устав БиХ један од најсавременијих, није ми јасно о каквој дискриминацији се говори

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da je Ustav BiH, s obzirom na godinu donošenja, jedan je od najmodernijih i najsavremenijih, da su u njemu definisane nadležnosti i da joj nije jasno o kakvoj diskriminaciji se govori.

Vulićeva ja podsjetila da je Ustav BiH donesen na osnovu Ženevskih i Njujorških principa, inspirisan Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim instrumentima ljudskih prava, što je navedeno i u preambuli.

- Član dva stav četiri Ustava se doslovno zove "nediskriminacija" i nije mi jasno o kakvoj se diskriminaciji sada govori", rekla je Vulićeva i ukazala da postoji jasna definicija nadležnosti u BiH.

S obzirom na to da je Parlamentarna skupština usvojila Zakon o ravnopravnosti polova u BiH i preciziran je Džender akcioni plan BiH, Vulićeva je navela da je jasno da ogromnu ulogu imaju džender centri entiteta, odnosno svi nivoi vlasti u BiH.

- Umjesto da se bavimo inicijativama za izmjenu Ustava i pokušajima prenosa nadležnosti, krajnje je vrijeme da se zapitamo da li su svi u BiH iskreni i dosljedni u primjeni slova Dejtona, a ne "duha" jer su nas duhovi previše vremena koštali - istakla je Vulićeva.

Prema njenim riječima, Ustav je dio mirovnog sporazuma i Ustav je BiH, ali se ne smije zaboraviti da postoje ustavi entiteta i kantona u Federaciji BiH.

Podijeli:

Tag :

Sanja Vulić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драган Миоковић

BiH

Smijenjen Dragan Mioković

14 h

0
Хајрудин Билалић

BiH

Svijet u ratu za naftu, a kod Hajre u Barama nafta teče u rijeku

14 h

0
гранични прелаз БиХ

BiH

Pod lupom svaki evro: BiH pooštrava kontrolu gotovine na granicama

15 h

0
терористи

BiH

Crveni alarm u BiH: I dalje traje potraga za teroristima sa bh. pasošem?

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Zatraženo ukidanje presude za pljačku 2.000.000 KM u Banjaluci

11

40

Petronijević: Dopis VSTS-a Osnovnom sudu u Banjaluci ozbiljan nastavak pritiska

11

23

Dijete udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu

11

14

NASA uskoro planira misiju na Mjesec

11

02

Ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu put ka stabilizaciji tržišta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner