FK Radnički istupio iz lige

Izvor:

Kurir

13.03.2026

11:57

Komentari:

0
ФК Раднички иступио из лиге
Foto: ATV

Fudbalski klub Radnički Zrenjanin donio je odluku da se povuče iz svih takmičenja u kojima je učestvovao. Ovu informaciju potvrdio je Fudbalski savez Vojvodine, koji je početkom marta dobio zvaničan dopis kluba.

Prema toj odluci, seniorski tim više neće igrati u Vojvođanska liga Istok, dok su iz takmičenja istupile i mlađe selekcije, uključujući omladince koji su nastupali u Omladinska liga Vojvodine.

Nastavak niza

Ovaj potez predstavlja još jedan težak udarac za sport u Zrenjanin, koji se već duže vrijeme suočava sa ozbiljnim problemima u sportskim klubovima i infrastrukturi.

U posljednjih nekoliko godina više sportskih kolektiva našlo se u finansijskim i organizacionim poteškoćama, što je dovelo do povlačenja iz takmičenja ili gašenja pojedinih klubova.

Sve ovo pogoršalo je ionako tešku situaciju u gradu koji je nekada imao značajnu sportsku tradiciju.

