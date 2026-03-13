U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u naselju Busije, nadomak Ugrinovaca, život su izgubili mladić i d‌jevojka stari svega 19 godina.

Do tragedije je došlo u 21.59 časova kada je automobil marke „pežo“, u kojem su bili, sletio sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.

U vozilu se nalazila još jedna d‌jevojka (19), koja je u udesu zadobila teške tjelesne povrede. Ona je kolima Hitne pomoći hitno transportovana u bolnicu, gd‌je joj se ljekari bore za život.

Satima trajao uviđaj u Zemunskoj ulici

Reporteri sa lica mjesta iz Zemunske ulice bilježe potresne prizore – dijelovi smrskanog vozila rasuti su po kolovozu i pored kanala, svjedočeći o silini udarca. Prema riječima mještana koji su se zatekli u blizini, prizor je bio stravičan, a uviđaj policije i nadležnih službi trajao je do duboko u noć.

„Bilo je jezivo. Policija je satima obezbjeđivala mjesto, a niko nije mogao da vjeruje da su ugašeni tako mladi životi“, navodi jedan od stanovnika ovog naselja.

Tijela poslata na obdukciju

Po nalogu dežurnog tužioca, tijela nastradalih tinejdžera poslata su na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi tačan uzrok gubitka kontrole nad vozilom koji je doveo do ove nezapamćene tragedije.

Saobraćaj u ovom dijelu naselja bio je u prekidu nekoliko sati tokom trajanja policijskog uviđaja.

(Telegraf)