Otvoreni Javni konkursi za učešće u projektu Socijalizacija djece Republike Srpske

Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu realizuje projekat ,,Socijalizacija djece Republike Srpske 2026.godine“, u skladu sa zakonskim propisima i predviđenom vremenskom dinamikom, a u najboljem interesu djece učesnika projekta.

Danas, 05.03.2026. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ objavljeni su konkursi za odabir djece ciljnih kategorija, vaspitača i stručnog osoblja potencijalnih učesnika u Projektu.

Ovogodišnji slogan „Ljeto koje pamtiš počinje prijavom!“ biće istaknut na našim plakatima širom Republike Srpske, u svim javnim ustanovama.

Projekat se realizuje na osnovu člana 34. i 35. Zakona o dječijoj zaštiti Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:

114/17, 122/18, 107/19, 119/21, 112/23, 09/25 - Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 45/25) kroz pravo na zadovoljavanje razvojnih potreba djece.

Projekat ,,Socijalizacija djece Republike Srpske" realizuje se od 2002. godine i za prethodne 23 godine obuhvaćeno je preko 42 000 lica - djece i pratećeg osoblja iz svih gradova i opština Republike Srpske.

Planirano je da se Projekat realizuje na crnogorskoj obali, u periodu od 01.06.2026. do 24.09.2026. godine u 13 smjena, a od toga 12 desetodnevnih smjena sa devet pansiona i jednom osmodnevnom smjenom (prva smjena) sa sedam pansiona.

Ciljne kategorije su djeca uzrasta od 6 do 15 godina, a do 18 godina djeca sa smetnjama u razvoju i hroničnim oboljenjima (izuzetno stariji od 18 do 30 godina sa razvojnim poteškoćama). Projekat se odnosi na djecu sa hroničnim oboljenjima, posebno talentovanu djecu, djecu bez roditeljskog staranja, djecu iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih (disfunkcionalnih) porodica, djecu žrtve nasilja i žrtve trgovine djecom, djecu iz porodica koji su korisnici prava na novčanu pomoć prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i korisnici prava na dodatak na djecu prema Zakonu o dječjoj zaštiti, djeca civilnih žrtava rata i logoraša, djecu čiji je jedan od roditelja invalid bez obzira na uzroke nastajanja invaliditeta, djeca iz porodica demobilisanih boraca VRS, djecu iz višečlanih porodica, djecu romske populacije, djeca, braća i sestre (siblinzi) djece sa smetnjama u razvoju, djeca predškolskog uzrasta i djeca sa akutnim razvojnim problemima i problemima adaptacije.

Najveća vrijednost Projekta su podsticanje razvoja djece i njihovo osamostaljivanje i u službi su ostvarenja projektnih ciljeva kao što su razvijanje osjećaja empatije, tolerancija na međusobne individualne razlike kao i podrška vršnjačkom druženju, te socijalizacija djece u svakom smislu.

Zahvaljujući Vladi Republike Srpske i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite koji godinama podržavaju ovu aktivnost Fonda, cijeneći najbolji interes djece Republike Srpske, obezbjeđena su sredstva za realizaciju Projekta.

Pozivaju zainteresovane roditelje/staratelje čija djeca ispunjavaju uslove propisane konkursom da izvrše prijave prema mjestu prebivališta u filijalama i poslovnicama (ekspoziturama) JU Javnog Fonda za dječiju zaštitu.

Takođe, pozivaju i zainteresovane prosvjetne radnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i druge podržavajuće profesije da konkurišu za članove stručnog i pratećeg osoblja i pridruže se timu koji godinama uspješno realizuje Projekat.