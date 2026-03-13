13.03.2026
07:40
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će danas biti raspisan javni poziv za dodjelu poljoprivredne mehanizacije domaćim proizvođačima, koji sufinansira Vlada Mađarske.
Minić je naveo da su uslovi isti kao prethodnih godina i da su i dalje među najpovoljnijima u regionu, te pozvao poljoprivrednike da se prijave i iskoriste priliku.
Podsjetio je da je od 2022. godine, u okviru ovog programa, podržano više od 1.800 korisnika, za šta je izdvojeno gotovo 26 miliona evra.
Od naših prijatelja iz Mađarske stigla je odlična vijest. Vlada naše prijateljske zemlje je odobrila projekat i od sutra će biti raspisan javni poziv za dodjelu poljoprivredne mehanizacije našim proizvođačima. Uslovi su isti kao prethodnih godina, a to je i dalje najpovoljnije u…— Savo Minić (@minic_savo) March 12, 2026
