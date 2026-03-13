Logo
Javni poziv za dodjelu poljoprivredne mehanizacije domaćim proizvođačima

13.03.2026

07:40

Јавни позив за додјелу пољопривредне механизације домаћим произвођачима
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će danas biti raspisan javni poziv za dodjelu poljoprivredne mehanizacije domaćim proizvođačima, koji sufinansira Vlada Mađarske.

Minić je naveo da su uslovi isti kao prethodnih godina i da su i dalje među najpovoljnijima u regionu, te pozvao poljoprivrednike da se prijave i iskoriste priliku.

Podsjetio je da je od 2022. godine, u okviru ovog programa, podržano više od 1.800 korisnika, za šta je izdvojeno gotovo 26 miliona evra.

