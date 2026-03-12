Alarmantno na gradilištima: Nijedna skela ne ispunjava propise

Nijedna skela u Republici Srpskoj ne ispunjava važeće tehničke propise iz oblasti zaštite na radu, upozorava inženjer zaštite na radu.

Nenad Stanišić kaže da gotovo svakodnevno svjedoči predmetima povreda na radu u građevinarstvu.

"Većinu predmeta povreda u građevinarstvu dobijem ja, iako ima još vještaka i najčešće konstatujem da skela nije bila u skladu sa propisima", kazao je inženjer zaštite na radu Nenad Stanišić.

Nedostatak stručnog kadra za kvalitetan nadzor i preventivno djelovanje na radnim mjestima, ključni je problem u sistemu zaštite na radu. Zato, struka od nadležnog Ministarstva traži hitno rješenje u toj oblasti.

"Ulazimo u jedan ozbiljan rizik, da će u narednom periodu doći do smanjenja prevencije, a to implicira, opet dalje povećanje broja povreda na radu", naveo je predsjednik Udruženja koje posluje u okviru Unije poslodavaca Srpske Ljubinko Kostić.

Iz Ministarstva stiže odgovor u kojem su se više osvrnuli na izdavanje licenci za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu. Iako je alarmantno stanje u toj oblasti, Zavod za medicinu rada i sporta na najavljenom događaju o značaju prevencije i zaštite zdravlja zaposlenih, tom temom nije želio da se bavi. Ovaj put, kako su nam rekli, samo o sportistima.

Ipak, tu je jasan Zakon - firme su obavezne da imaju odgovorno lice ili ustanovu koja kontroliše zaštitu radnika. Stiže i podsjetnik da je poslodavac dužan da radniku obezbijedi ispravna sredstva za rad i ličnu zaštitu.

"Poslodavac je dužan da radnika osposobi za bezbjedan i zdrav rad, da radnik prođe tu obuku iz oblasti zaštite na radu, da mu obezbijedi ljekarski pregled, trebalo bi da se ustanovi da li je radnik sposoban za obavljanje tih poslova, naravno to bi sve trebao da prati akt o procjeni rizika", izjavio je direktor firme „Zaštita plus“ Saša Vukadinović.

Lani je zabilježeno 88 povreda na radu, dok je onih sa smrtnim ishodom bilo 11. Rad na gradilištu nosi brojne rizike, zbog čega je adekvatna zaštitna oprema obaveza, a ne izbor.

Kaciga, radne cipele, zaštitna odjeća, samo je dio opreme koja je radniku neophodna na gradilištu. Kada je konkretno riječ o radu na gradilištu, bezbjednost zaposlenih je od suštinskog značaja. Rad na visini, rukovanje teškim mašinama i alatima, kao izloženost različitim opasnostima zahtjeva adekvatnu zaštitnu opremu kako bi se smanjio rizik od povreda i nezgoda.

U oblasti zaštite na radu u velikom broju slučajeva utvrđeni su propusti u toku prošle godine. Prema podacima Inspektorata Srpske izrečene su stotine mjera i novčane kazne u vrijednosti oko 305 hiljada maraka. Građevinarstvo i dalje spada u djelatnosti sa najvećim rizikom od povreda na radu.