Minić: Od sutra javni poziv za dodjelu poljoprivredne mehanizacije

Od naših prijatelja iz Mađarske stigla je odlična vijest. Vlada naše prijateljske zemlje je odobrila projekat i od sutra će biti raspisan javni poziv. Uslovi su isti kao prethodnih godina, a to je i dalje po najpovoljnije u regionu, rekao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Predsjednik Vlade je pozvao sve domaće proizvođače da se prijave na javni poziv i iskoriste priliku.

"Ovo je važan podsticaj koji doprinosi razvoju naše poljoprivrede!", naveo je Minić na "Iksu".

Podsjetio je da je od 2022. godine u okviru ovog programa finansirano više od 1.800 korisnika u iznosu od skoro 26 miliona evra.