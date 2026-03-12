Minić: Od sutra javni poziv za dodjelu poljoprivredne mehanizacije

Autor:ATV
12.03.2026
17:14
Komentari:0
Od naših prijatelja iz Mađarske stigla je odlična vijest. Vlada naše prijateljske zemlje je odobrila projekat i od sutra će biti raspisan javni poziv. Uslovi su isti kao prethodnih godina, a to je i dalje po najpovoljnije u regionu, rekao je premijer Republike Srpske Savo Minić.
Predsjednik Vlade je pozvao sve domaće proizvođače da se prijave na javni poziv i iskoriste priliku.
"Ovo je važan podsticaj koji doprinosi razvoju naše poljoprivrede!", naveo je Minić na "Iksu".
Podsjetio je da je od 2022. godine u okviru ovog programa finansirano više od 1.800 korisnika u iznosu od skoro 26 miliona evra.
Od naših prijatelja iz Mađarske stigla je odlična vijest. Vlada naše prijateljske zemlje je odobrila projekat i od sutra će biti raspisan javni poziv za dodjelu poljoprivredne mehanizacije našim proizvođačima. Uslovi su isti kao prethodnih godina, a to je i dalje najpovoljnije u…— Savo Minić (@minic_savo) March 12, 2026
