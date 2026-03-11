Otvaranje prvog Centra za kontinuiranu edukaciju medicinskih tehničara u Srpskoj

Kroz kontinuiranu edukaciju medicinskih tehničara i poboljšavanja uslova rada obezbijediće se kvalitetnija usluga pacijentima, što je jedan od glavnih ciljeva UKC-a Republike Srpske. Centar će pružiti priliku svim medicinskim tehničarimma da unaprijede svoje praktične vještine i steknu nova znanja.

"Ovaj Centar će značiti zato što dosta medicinskih tehničara tokom svog osnovnog, odnosno srednjeg školovanja, ne prođu sve edukacije i ne dobiju priliku da sprovedu neke od intervencija, kao što je kataterizacija, reanimacija, ali zato sada sve te intervencije mogu sprovesti ovdje na lutkama da naši pacijenti dobiju odmah obučene sestre", rekla je Slađana Vranješ, pomoćnik generalnog direktora za zdravstvenu njegu.

Osnivanje Centra za kontnuiranu edukaciju medicinskih sestara i tehničara dio je projekta "Jačanja sestrinstva u BiH". Jako je važno znati kakvim kadrom raspolaže ustanova kao što je UKC.

"UKC je dozvolio projektu da opremi jedan važan prostor, koji ćete imati priliku da vidite kasnije, u kojem se nalazi nekakva oprema koja je od velike važnosti za unapređenje znanja i vještina našeg sestrinskog kadra. Kadra koji je vitalan u pružanju zdravstvene zaštite, odnosno njege našim pacijentima", rekao je Eldin Fišeković, glavni menadžer u projektu "Jačanja sestrinstva u BiH".

Radi se o prvom centru koji je otvoren u Republici Srpskoj, a u budućnosti planira se i otvaranje u Trebinju, Kostajnici, Prijedoru i na Palama.

"Što se tiče ovih centara, oni imaju veliku važnost ne samo u smislu kontinuirane edukacije medicinskih sestara i tehničara, nego i u smislu novih tehnologija. Velikom brzinom nove tehnologije napreduju i dolaze u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, tako da je neophodno da paralelno tome radimo i obuku kadra koji će raditi na tim tehnologijama", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Trend odlaska medicinskih tehničara u Njemačku je u prethodnoj godini zabilježio drastičan pad u odnosu na godine ranije, ali se medicinske ustanove u Republici Srpskoj i dalje suočavaju sa nedostatkom kadra. Kroz edukaciju radnika ovaj problem se može prevazići.

"Znate da imamo određene deficite u vidu nedostatka medicinskih tehničara, ali postoje drugi medicinski profili koji sigurno mogu odgovoriti na zahtjeve zdravstvenog sistema uz adekvatnu doedukaciju, uz obučene edukatore i uz ovakve uslove sigurno možemo prevazići jedan hroničan nedostatak kadra koji se najviše vidi u UKC-u", rekao je Nikola Šobot, v.d. direktora UKC-a Republike Srpske.

Pored edukacije, radi se i na novoj sistematizaciji radnika na UKC-u, čime se otvara oko 90 novih radnih mjesta za medicinske tehničare. Tehničarima će se priznavati i visoke stručne spreme kako bi se izabrao najbolji kadar koji će se brinuti o pacijentima.