Zatvorski čuvari dobijaju povoljnije uslove za penziju?

Zatvorski policajci u Republici Srpskoj mogli bi da imaju ista prava prilikom penzionisanja kao i oni u MUP-u i sudu. Predviđeno je to predloženim izmjenama zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija. Nakon gotovo tri decenije rada u službi, Dragoslav Božić koji uskoro odlazi u penziju kaže da je riječ o problemu na čije rješenje se čeka godinama.

"Bili smo godinama u neravnopravnom položaju sa pripadnicima MUP-a što se tiče penzionerskih prava. Važno je naglasiti da rješavanjem ovog problema odlazim u penziju siguran da je moj rad u prethodnom periodu vrednovan i zahvaljujući odgovornoj politici koja se vodi prema radnicima i penzionerima", rekao je Dragoslav Božić, pripadnik Službe obezbjeđenja KPZ Banjaluka, stariji policajac prve klase.

O posvećenosti i odgovornosti koju imaju policajci u zatvoru svakodnevno svjedoči načelnik službe obezbjeđenja KPZ Banja Luka Dejan Gligić.

Pripadnici kaže rade u smjenama 24 časova dnevno i brinu o bezbjednosti ustanove, zaposlenih ali i lica lišenih slobode.

Banja Luka Vukanović, Trivić i Stanivuković - trio koji nije fantastiko

"Ovo nije jedino pravo koje nije usaglašeno sa pravima pripadnika MUP-a tako da se nadam i zahvalim ministru što se bori za naša prava i nadam se da će ubuduće nastaviti sa takvim svojim djelovanjem", rekao je Dejan Gligić, načelnik Službe obezbjeđenja KPZ Banjaluka.

U kazneno popravnim zavodima u Republici Srpskoj zaposleno je oko 500 policijskih službenika koji rade na zahtjevnim u specifičnim poslovima. Ministar pravde ističe da je cilj izmjena zakona izjednačavanje njihovih prava sa pravima policajaca MUP-a, a inicijativa je dobila i podršku predsjednika Vlade Republike Srpske.

Republika Srpska Ko radi svoj posao, a ko gleda u tuđe dvorište?

"Ministarstvo je iniciralo izmjene i dopune zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija da izjednačimo prava policajaca koji rade u kazneno popravnim ustanovama sa policajcima zaposlenim u MUP-u.

-Važno je da policajci koji rade 30 godina u zatvoru na teškim poslovima da imaju ista prava kao i kolege u ministarstvu unutrašnjih poslova", rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Prema ovim izmjenama zakona zatvorskim čuvarima bi se vizina penzije trebala obračunavati na osnovu pet godišnjih plata koje su za njih najpovoljnije. Predložene izmjene zakona 17. marta naći će se pred poslanicima u Narodnoj Skupštini Republike Srpske gdje se očekuje njihova puna podrška.