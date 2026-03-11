Sutra slavimo velikog sveca uz jedan strog običaj: Svako treba da ovo ispuštuje

Logo
ATV

11.03.2026

21:24

0
Сутра славимо великог свеца уз један строг обичај: Свако треба да ово испуштује
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva 12. marta obilježava praznik posvećen svetitelju koji je ostao upamćen po snažnoj vjeri i hrabrosti da brani hrišćanska uvjerenja u teškim vremenima.

Njegov život bio je ispunjen odricanjem, duhovnim podvigom i borbom za očuvanje svetih ikona, zbog čega je u pravoslavnoj tradiciji ostao upisan kao simbol istrajnosti i vjere.

Riječ je o Prepodobni Prokopije Dekapolit, čiji se praznik obilježava u pravoslavnom kalendaru, a u domovima uz molitvu i običaje.

Život posvećen vjeri i monaštvu

Prepodobni Prokopije poticao je iz oblasti poznate kao Dekapolis, područja oko Galilejskog mora koje je obuhvatalo deset gradova. Upravo po tom kraju dobio je i nadimak Dekapolit. Još kao mlad odlučio je da se posveti monaškom životu. Okrenuo se asketskom načinu života, provodeći dane u postu, molitvi i duhovnom usavršavanju, nastojeći da očisti srce i približi se Bogu. Njegov životni put, međutim, nije bio miran.

U vrijeme vladavine cara Lav III Isavrjanin, započelo je gonjenje onih koji su poštovali ikone. U tom periodu mnoge svetinje su uklanjane iz crkava, a vjernici koji su ih branili bili su izloženi progonima.

Помен за српску дјецу

Društvo

Pomen za ubijenu i stradalu djecu srpskog Sarajeva

Prokopije je tada otvoreno ustao u odbranu ikona, objašnjavajući da poštovanje ikona nije isto što i idolopoklonstvo. Hrišćani se, kako je govorio, ne klanjaju materiji, već svetiteljima čiji su likovi prikazani na ikonama. Zbog takvog stava bio je uhapšen i izložen teškim mučenjima. Hronike navode da je bio zatvaran, prebijan i surovo kažnjavan, ali nije odustao od svoje vjere.

Povratak u mir monaškog života

Nakon smrti cara koji je progonio poštovaoce ikona, zabrane su ukinute, a ikone su ponovo vraćene u crkve. Prokopije se tada vratio u svoj manastir i ostatak života proveo u molitvi i miru. Predanje kaže da je u dubokoj starosti preminuo u IX veku, verujući da će u Carstvu nebeskom gledati one svetitelje čije je likove na ikonama poštovao dok je bio na zemlji.

Običaj i vjerovanja

U narodnoj tradiciji veruje se da se na ovaj dan treba pomoliti ovom svetitelju, posebno ako čovjeka muče sumnje, strahovi ili teške životne odluke. Vjeruje se da ne treba dolaziti do svađa, rasprava ili razmene bilo kakvih grubih riječi.

Mnogi vjernici vjeruju da molitva Prepodobnom Prokopiju može donijeti unutrašnji mir, pomoći u pronalaženju riješenja za probleme i dati snagu da se istraje na pravom putu.

Zato se na ovaj dan preporučuje tiha molitva i trenutak posvećen vjeri, uz vjerovanje da svetitelj pomaže svima koji mu se iskreno obrate i zatraže pomoć u teškim trenucima života.

/Ona.rs./

/Ona.rs./

