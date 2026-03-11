Pomen za ubijenu i stradalu djecu srpskog Sarajeva

11-og marta 1995 godine u sarajevskom naselju Grbavica, snajperista je usmrtio desetogodišnju Natašu Učur i godinu dana stariju Milicu Lalović. Njihove sudbine postale su sinonim stradanja djece na području Sarajevsko-romanijske regije. Srpska djeca ubijana su i u drugim dijelovima Sarajeva koji su bili pod Srpskom kontrolom. Među njima i najmlađi, osamnaestomjesečni Milun Tešanović.

"Trideset i koliko godina da sam jednu pjesmu pjevala ona bi mi dosadila, a ne što idem od groblja do groblja i plačem. I što sam kosti sakupljala i ja i ona i svi koji smo bili izloženi svemu tome", rekla je Milena Vitković, tetka ubijenog Miluna Tešanovića.

"Poginula je u naselju, u kući poginula, bilo ih je 25, ona je jedina nastradala, majka i sestra su ostale žive, ja sam bio na liniji", rekao je Vlado Divčić, otac nastradale Zorice.

Njegovanje uspomene na njih i na ostalu ubijenu srpsku djecu obaveza je svih nas, istakla je direktor Osnovne škole "Sveti Sava" u Istočnom Novom Sarajevu. Đake učimo koliko je vrijedan ljudski život i ljubav prema onima koji žive za Republiku Srpsku.

"Mi u školi nastojimo da ovakvo stradanje ne bude samo jedan datum ili jedna statistička brojka, želimo da ovim obilježavanjem budemo glas pamćenja, glas važan za izgradnju djetinjstva bezbrižnjeg i bez prekinutih osmjeha", rekao je Željka Topalić, direktor Osnovne škole "Sveti Sava" u Istočnom Novom Sarajevu.

Novi životi rastu na području Istočnog Sarajeva. Republika Srpska treba da baštini ono za šta su se borili pripadnici Vojske Republike Srpske.

"Sve opštine u sastavu grada treba posebno da vode računa o kulturi sjećanja, da pamte ne samo ove godine, nego svih budućih godina i zato je ovaj period važan zbog obilježavanja 30 godina egzodusa Srba", rekao je Boško Jugović, predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo.

"Očekivali smo da će pravosuđe kako BiH tako i druga pravosuđa koja su se proglašavala nadležnim pokrenuti bar istragu da se utvrdi ko je to učinio, nema ni toga", rekao je Boško Tomić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH.

Na Spomen-obilježju ubijenoj djeci sa područja Srpskog Sarajeva uklesani su stihovi pjesnika Gorana Vračara "Sumrak", posvećeni stradaloj djeci. Spomenik je podignut na inicijativu Školskog odbora i Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo.