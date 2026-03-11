Logo
Large banner

Pomen za ubijenu i stradalu djecu srpskog Sarajeva

Autor:

ATV

11.03.2026

20:49

Komentari:

0

11-og marta 1995 godine u sarajevskom naselju Grbavica, snajperista je usmrtio desetogodišnju Natašu Učur i godinu dana stariju Milicu Lalović. Njihove sudbine postale su sinonim stradanja djece na području Sarajevsko-romanijske regije. Srpska djeca ubijana su i u drugim dijelovima Sarajeva koji su bili pod Srpskom kontrolom. Među njima i najmlađi, osamnaestomjesečni Milun Tešanović.

"Trideset i koliko godina da sam jednu pjesmu pjevala ona bi mi dosadila, a ne što idem od groblja do groblja i plačem. I što sam kosti sakupljala i ja i ona i svi koji smo bili izloženi svemu tome", rekla je Milena Vitković, tetka ubijenog Miluna Tešanovića.

"Poginula je u naselju, u kući poginula, bilo ih je 25, ona je jedina nastradala, majka i sestra su ostale žive, ja sam bio na liniji", rekao je Vlado Divčić, otac nastradale Zorice.

Njegovanje uspomene na njih i na ostalu ubijenu srpsku djecu obaveza je svih nas, istakla je direktor Osnovne škole "Sveti Sava" u Istočnom Novom Sarajevu. Đake učimo koliko je vrijedan ljudski život i ljubav prema onima koji žive za Republiku Srpsku.

"Mi u školi nastojimo da ovakvo stradanje ne bude samo jedan datum ili jedna statistička brojka, želimo da ovim obilježavanjem budemo glas pamćenja, glas važan za izgradnju djetinjstva bezbrižnjeg i bez prekinutih osmjeha", rekao je Željka Topalić, direktor Osnovne škole "Sveti Sava" u Istočnom Novom Sarajevu.

Novi životi rastu na području Istočnog Sarajeva. Republika Srpska treba da baštini ono za šta su se borili pripadnici Vojske Republike Srpske.

Станивуковић, Тривић и Вукановић

Banja Luka

Vukanović, Trivić i Stanivuković - trio koji nije fantastiko

"Sve opštine u sastavu grada treba posebno da vode računa o kulturi sjećanja, da pamte ne samo ove godine, nego svih budućih godina i zato je ovaj period važan zbog obilježavanja 30 godina egzodusa Srba", rekao je Boško Jugović, predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo.

"Očekivali smo da će pravosuđe kako BiH tako i druga pravosuđa koja su se proglašavala nadležnim pokrenuti bar istragu da se utvrdi ko je to učinio, nema ni toga", rekao je Boško Tomić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH.

Na Spomen-obilježju ubijenoj djeci sa područja Srpskog Sarajeva uklesani su stihovi pjesnika Gorana Vračara "Sumrak", posvećeni stradaloj djeci. Spomenik je podignut na inicijativu Školskog odbora i Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

pomen

Djeca

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Медицински техничари

Društvo

Otvaranje prvog Centra za kontinuiranu edukaciju medicinskih tehničara u Srpskoj

2 h

0
Затвор-чувар

Društvo

Zatvorski čuvari dobijaju povoljnije uslove za penziju?

3 h

0
Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

Društvo

Nove besplatne zdravstvene usluge za građane Srpske

6 h

0
Познати метеоролог објавио прогнозу која никога неће обрадовати

Društvo

Poznati meteorolog objavio prognozu koja nikoga neće obradovati

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Luda noć u Ligi šampiona: Mreže pune do vrha, Bode opet ''frapira''

23

04

Partizan slavio protiv Virtusa

22

59

Iranski napad pretvorio noć u dan u Izraelu

22

54

Dramatični detalji požara u Italiji: Stradala žena iz BiH

22

52

Iran objavio uslove za kraj rata: Samo tri stvari

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner