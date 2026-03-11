Opasni predator viđen u blizini BiH

Hrvatska priroda i dalje oduševljava svojom raznolikošću, a najnovija potvrda toga stigla je iz Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Tamo je zabilježena impresivan snimak surog orla, jedne od najmoćnijih ptica grabljivica u Evropi.

Na zvaničnoj Fejsbuk stranici Nacionalnog parka objavljen je video u kojem se vidi veličanstveni suri orao u svom prirodnom okruženju.

Ljubitelji prirode brzo su reagovali, jer susreti sa ovom pticom su rijetki i uvijek posebni.

"Redovni stanovnici šuma Plitvičkih jezera pred kamerom! Automatska kamera Stručne službe Nacionalnog parka zabilježila je vrlo rijetku i vrijednu vrstu u Hrvatskoj – suri orao. Suri orao je jedan od najbržih letača i vrhunski grabežljivac među pticama. Strogo je zaštićen, kritički ugrožen i rijetka gnjezdarica Hrvatske s 20 do 25 parova. Svaka nova snimka otkriva d‌jelić živog svijeta koji Park čini posebnim", saopštili su iz parka.

Moćni predator planinskog neba

Suri orao važi za jednog od najmoćnijih predatora među pticama u Evropi. Ova impresivna grabljivica najčešće lovi zečeve, kuniće, glodare i ptice srednje veličine, ali zahvaljujući ogromnoj snazi kandži može savladati i znatno veći plijen.

U planinskim pred‌jelima zabilježeni su slučajevi da suri orao napada mlade srne, lisice, pa čak i jagnjad ili kozliće, ako se nađu izdvojeni i nezaštićeni. U obrušavanju prema plijenu može dostići brzinu veću od 200 kilometara na sat, što ga čini jednim od najbržih lovaca među pticama.

Raspon njegovih krila često prelazi dva metra, zbog čega ova veličanstvena ptica lako dominira planinskim nebom dok satima kruži u potrazi za plijenom.

Srbija Prva izjava Darka Lazića nakon tragedije

Suri orao gradi velika gnijezda na nepristupačnim liticama ili visokim stablima, koja mogu trajati godinama, pa čak i decenijama. Svake sezone ih dodatno proširuje i obnavlja, što mu omogućuje sigurno mjesto za odmor i odgoj mladih.

Gd‌je se može vid‌jeti

U Hrvatskoj se ova vrsta najčešće može vid‌jeti u planinskim područjima Dinarida, gd‌je još uvijek postoje prostrani i netaknuti prirodni prostori. Upravo takva staništa pružaju ovom rijetkom predatoru dovoljno prostora za život i lov.

Na prostoru Balkana ova impresivna ptica može se vid‌jeti i u planinskim pred‌jelima Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. U BiH se najčešće sreće u Dinaridima, na planinama poput Prenja, Bjelašnice, Visočice i Zelengore, dok u Srbiji obitava na Staroj planini, Kopaoniku i u području Đerdapa. U Crnoj Gori prisutan je u visokim planinskim masivima kao što su Durmitor i Prokletije, gd‌je mu strme litice i prostrani divlji pred‌jeli pružaju idealne uslove za život i lov.

Koliko ih ima na Balkanu

Iako je suri orao rasprostranjen u mnogim dijelovima svijeta, na Balkanu je njegova populacija relativno mala. Stručnjaci procjenjuju da u Hrvatskoj gnijezdi oko 20 do 25 parova, dok u Bosni i Hercegovini živi približno 30 do 50 parova.

Srbija Objavljen prvi snimak Darka Lazića nakon tragedije

U Srbiji se procjenjuje na oko 10 do 20 gnijezdećih parova, uglavnom u planinskim i teško pristupačnim područjima, dok u Crnoj Gori obitava između 15 i 25 parova, najčešće u visokim planinskim masivima poput Durmitora i Prokletija.

Zbog malog broja jedinki i osjetljivog staništa, suri orao je strogo zaštićena vrsta, a svako novo opažanje ili snimak ove impresivne ptice smatra se značajnim za praćenje njenog opstanka u prirodi.