Oglasio se Ivica Dačić: Nije govorio o sebi

ATV

11.03.2026

20:55

Ивица Дачић
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je povodom 20 godina od smrti Slobodana Miloševića da je on bio istorijska ličnost i da će sjećanje na njega biti sve pozitivnije.

"Milošević je, iako ne u potpunosti, jedini srpski nacionalista i patriota u vlasti posle oslobođenja Kosova u Balkanskom ratu 1913. godine. Svi drugi su bili pristalice jugoslovenske politike Karađorđevića i stvaranja troimenog naroda sa Hrvatima i Slovencima, a samo je Milošević postavio srpsko pitanje posle 1914", naveo je Dačić.

Dodao je da je 20 godina od smrti Miloševića u haškom kazamatu prilika da se istakne da veliki broj građana preispituje svoje mišljenje prema njemu.

"I to ne zbog njega, već zbog istih problema koji su i dalje tu. Postavljaju pitanje kako bi se ponašali da su bili na njegovom mestu. Šta bi radili u slučaju raspada Jugoslavije, stvaranja Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, sankcija, pa na kraju ultimatuma i agresije zbog Kosova", naveo je Dačić na "Instagramu".

On je ocijenio da Milošević nije postao svetac, ali je sve popularniji iz godine u godinu.

Dugogodišnji predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević preminuo je na današnji dan prije 20 godina u pritvoru Haškog tribunala.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu objavio je 27. maja 1999. godine, tokom NATO agresije na Srbiju odnosno SRJ, optužnicu protiv Miloševića. Uhapšen je 1. aprila 2001. godine, a Haškom tribunalu izručen je 28. juna.

Ivica Dačić

