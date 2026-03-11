Srceparajuće: Prvo obraćanje Darka Lazića nakon što je izgubio brata

Rođeni brat pjevača Darka Lazića, Dragan Lazić, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći na motoru.

Povodom ovih tragičnih vijesti oglasio se Darko Lazić koji je kroz plač i vidno potresen, samo rekao:

"Ne mogu... Ne mogu da pričam...", prenosi "Alo".

Dragan Lazić je bio takođe pjevač, ali nije imao želju da postane dio estrade.

Mnogi kažu da je Dragan i glasom i likom dosta podsjećao na starijeg brata Darka.

Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na njegovom koncertu u Sava Centru.