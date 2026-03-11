Majka Darka Lazića nakon tragedije izustila samo 4 riječi

Autor:ATV
Dragan Lazić, brat pjevača Darka Lazića, izgubio je život danas, 11. marta, na putu ka Šapcu.
Stradao je na motoru, dok se folkeru slošilo čim je saznao za tragediju, a sad se oglasila i njegova majka Branka Lazić.
"Sad nam je javljeno", bilo je sve što je kroz jecaje rekla majka Branka, prenosi "Alo".
Kada su Darku saopštili stravičnu vijest, njemu se slošilo i izgubio je svijest.
Dragan je bio mlađi od Darka, a takođe se bavio pjevanjem, mada nikada nije imao želju da postane dio estrade.
"Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno", rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.
