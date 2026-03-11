Slon provalio u restoran

Slon Bjang Lek provalio je u restoran "Penlaos" u Bangkoku u potrazi za hranom, saopštili su lokalni izvori.

Životinja je oko četiri sata juče ujutro pretraživala tezgu sa voćem ispred restorana i oštetila police i drugu opremu objekta, prenio je "Bangkok Post".

Bjang Lek je poznat po tome što često izlazi iz Nacionalnog parka Kao Jai u potrazi za hranom, a lokalni stanovnici smatraju da je razvio ukus za ljudsku hranu, prenosi Tan‌jug.

Restoran "Penlaos", koji služi jela iz sjeveroistočne tajlandske kuhinje Isan, ima filijale u Bangkoku i prije nekoliko godina je nagrađen "Bib Gourmand" oznakom za kvalitetnu kuhinju po povoljnoj cijeni.