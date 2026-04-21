Prve riječi Saše Obradovića poslije Zvezdinog kraha i kraja u Evroligi

21.04.2026 22:59

тренер Црвене звезде Саша Обрадовић
Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet poraženi su na gostovanju Barseloni u utakmici plej-ina (80:72), čime su okončali svoj nastup u Evroligi ove sezone.

Nakon utakmice je izjavu dao Saša Obradović, trener srpskog tima.

Drugu godinu u nizu, Zvezda je stala na istoj prepreci, u prvom kolu plej-ina.

Nisu crveno-bijeli djelovali spremno za ovakvu utakmicu, od početka su bili u minusu, a na kraju je Barselona bez muke srušila srpski tim i produžila svoje snove o plasmanu dalje.

Nakon utakmice je svoje prve impresije izneo Saša Obradović, trener crveno-bijelih, koji je čestitao Blaugrani na pobjedi i prolasku u narednu fazu.

"Bolji tim je prošao dalje u sledeću rundu. Zaslužili su ovo, bili su bolji, znaju bolje od nas kako da igraju ovakve utakmice. Mogu samo da im čestitam", rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović.

U petak će Barselona gostovati Monaku, a pobjednik tog okršaja će u četvrtfinale na megdan Olimpijakosu, prenosi Sportal.

KK Crvena zvezda

Saša Obradović

Evroliga

košarka

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Svijet

Iran donio konačnu odluku, ne dolazi na pregovore u Pakistan

2 h

0
Поврће пасуљ краставац парадајз

Zdravlje

Ovo povrće mnogi jedu sirovo, a pravi haos u stomaku

2 h

0
Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

Košarka

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

2 h

0
Трамп продужио примирје са Ираном

Svijet

Tramp produžio primirje sa Iranom

2 h

0

Više iz rubrike

Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

Košarka

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

2 h

0
Панатинаикос преживио драму и заказао окршај са Валенсијом

Košarka

Panatinaikos preživio dramu i zakazao okršaj sa Valensijom

3 h

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) хвата лопту од центра Минесота Тимбервулвса Рудија Гобера (27) током другог полувремена друге утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге у понедељак, 20. априла 2026. године, у Денверу.

Košarka

Gober "zaključao" Jokića: "Nije prvi put da me ne poštuju"

14 h

0
Никола Јокић са лоптом док га Руди Гобер покушава изблокирати

Košarka

Jokić nije "odbranio" domaći teren, Minesota slavila u drugom meču

17 h

0

  • Najnovije

22

59

Prve riječi Saše Obradovića poslije Zvezdinog kraha i kraja u Evroligi

22

58

Iran donio konačnu odluku, ne dolazi na pregovore u Pakistan

22

53

Ovo povrće mnogi jedu sirovo, a pravi haos u stomaku

22

45

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

22

38

Tramp produžio primirje sa Iranom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner