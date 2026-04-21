Prve riječi Saše Obradovića poslije Zvezdinog kraha i kraja u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet poraženi su na gostovanju Barseloni u utakmici plej-ina (80:72), čime su okončali svoj nastup u Evroligi ove sezone.

Drugu godinu u nizu, Zvezda je stala na istoj prepreci, u prvom kolu plej-ina.

Nisu crveno-bijeli djelovali spremno za ovakvu utakmicu, od početka su bili u minusu, a na kraju je Barselona bez muke srušila srpski tim i produžila svoje snove o plasmanu dalje.

Nakon utakmice je svoje prve impresije izneo Saša Obradović, trener crveno-bijelih, koji je čestitao Blaugrani na pobjedi i prolasku u narednu fazu.

"Bolji tim je prošao dalje u sledeću rundu. Zaslužili su ovo, bili su bolji, znaju bolje od nas kako da igraju ovakve utakmice. Mogu samo da im čestitam", rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović.

U petak će Barselona gostovati Monaku, a pobjednik tog okršaja će u četvrtfinale na megdan Olimpijakosu, prenosi Sportal.