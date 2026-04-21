Panatinaikos preživio dramu i zakazao okršaj sa Valensijom

21.04.2026 22:11

Košarkaši Panatinaikosa savladali su Monako rezultatom 87:79 u okviru plej-ina Evrolige, čime su osigurali svoje mjesto u elitnoj završnici takmičenja.

Iako je susret počeo očajno za domaćine: tri napada bez pogođenog obruča i brzo vođstvo Monaka preko Majka Džejmsa, tajmaut Ergina Atamana već u drugom minutu potpuno je promijenio tok meča. „Zeleni“ su se probudili, a eksploziju u dvorani izazvao je nevjerovatni Ti Džej Šorts, koji je svojom serijom poena odveo PAO na 23:14 nakon prve četvrtine.

Uprkos „nemogućim“ trojkama Majka Džejmsa u drugoj dionici, mirnoću domaćinu donijeli su Rogavopulos i Šorts. Na poluvremenu je prednost iznosila visokih 49:34, dok je ekipa iz Kneževine izgledala potpuno izgubljeno.

Monako je pokušao da uzvrati preko Alfe Dijaloa, uspjevši da smanji zaostatak na pristojnih devet poena razlike pred ulazak u posljednju četvrtinu. Ipak, sa skraćenom rotacijom od svega osam igrača, nisu imali snage za potpuni preokret protiv razigrane atinske ekipe.

Pobjednički tabor predvodio je nezaustavljivi Ti Džej Šorts sa 21 poenom, dok je značajnu podršku pružio Farid koji je dodao 13 poena. Na drugoj strani, Monaku nije bila dovoljna ni sjajna partija Majka Džejmsa, koji je meč završio sa 25 poena, a pratio ga je Alfa Dijalo sa 12 postignutih poena.

Panatinaikos će u plej-ofu snage odmjeriti sa ekipom Valensije, dok Monako završava svoju evroligašku priču za ovu sezonu.

KK Panatinaikos

Evroliga

KK Monako

košarka

Sportski rekordi

Pročitajte više

Брзо сушење веша и по облачном времену: 3 трика која заиста раде

Savjeti

Brzo sušenje veša i po oblačnom vremenu: 3 trika koja zaista rade

50 min

0
Крокодил плива у води.

Svijet

Krokodil ušetao u hotel i stao uz švedski sto

1 h

0
Сенидах се никада није опоравила од овог губитка

Scena

Senidah se nikada nije oporavila od ovog gubitka

1 h

0
Синиша Каран, предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan za ATV: U BiH nema sreće dok god postoji OHR

1 h

0

Više iz rubrike

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) хвата лопту од центра Минесота Тимбервулвса Рудија Гобера (27) током другог полувремена друге утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге у понедељак, 20. априла 2026. године, у Денверу.

Košarka

Gober "zaključao" Jokića: "Nije prvi put da me ne poštuju"

11 h

0
Никола Јокић са лоптом док га Руди Гобер покушава изблокирати

Košarka

Jokić nije "odbranio" domaći teren, Minesota slavila u drugom meču

15 h

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Košarka

Jokić ušao u finale

1 d

0
Званично: Никола Јокић у конкуренцији за МВП награду!

Košarka

Zvanično: Nikola Jokić u konkurenciji za MVP nagradu!

1 d

0

  • Najnovije

22

58

Iran donio konačnu odluku, ne dolazi na pregovore u Pakistan

22

53

Ovo povrće mnogi jedu sirovo, a pravi haos u stomaku

22

45

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

22

38

Tramp produžio primirje sa Iranom

22

29

BiH rizikuje da izgubi sredstva iz plana rasta

