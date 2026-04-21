Panatinaikos preživio dramu i zakazao okršaj sa Valensijom

Košarkaši Panatinaikosa savladali su Monako rezultatom 87:79 u okviru plej-ina Evrolige, čime su osigurali svoje mjesto u elitnoj završnici takmičenja.

Iako je susret počeo očajno za domaćine: tri napada bez pogođenog obruča i brzo vođstvo Monaka preko Majka Džejmsa, tajmaut Ergina Atamana već u drugom minutu potpuno je promijenio tok meča. „Zeleni“ su se probudili, a eksploziju u dvorani izazvao je nevjerovatni Ti Džej Šorts, koji je svojom serijom poena odveo PAO na 23:14 nakon prve četvrtine.

Uprkos „nemogućim“ trojkama Majka Džejmsa u drugoj dionici, mirnoću domaćinu donijeli su Rogavopulos i Šorts. Na poluvremenu je prednost iznosila visokih 49:34, dok je ekipa iz Kneževine izgledala potpuno izgubljeno.

Monako je pokušao da uzvrati preko Alfe Dijaloa, uspjevši da smanji zaostatak na pristojnih devet poena razlike pred ulazak u posljednju četvrtinu. Ipak, sa skraćenom rotacijom od svega osam igrača, nisu imali snage za potpuni preokret protiv razigrane atinske ekipe.

Pobjednički tabor predvodio je nezaustavljivi Ti Džej Šorts sa 21 poenom, dok je značajnu podršku pružio Farid koji je dodao 13 poena. Na drugoj strani, Monaku nije bila dovoljna ni sjajna partija Majka Džejmsa, koji je meč završio sa 25 poena, a pratio ga je Alfa Dijalo sa 12 postignutih poena.

Panatinaikos će u plej-ofu snage odmjeriti sa ekipom Valensije, dok Monako završava svoju evroligašku priču za ovu sezonu.