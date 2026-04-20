Logo
Large banner

Zvanično: Nikola Jokić u konkurenciji za MVP nagradu!

Autor:

ATV
20.04.2026 07:35

Komentari:

0
Званично: Никола Јокић у конкуренцији за МВП награду!
Foto: Tanjug / AP / David Zalubowski

Sada je i zvanično. Srpski košarkaš Nikola Jokić je jedan od tri nominovana igrača koji su u konkurenciji za nagradu najkorisnijeg igrača lige.

Logično, mnogi će reći. Najbolji je na svijetu. A, da li će Nikola Jokić i dobiti MVP nagradu, to ćemo da vidimo, NBA liga se pita.

Pored njega, kandidati su Šaj Gildžus-Aleksander iz Oklahoma Siti Tandera i Viktor Vembanjama iz San Antonio Sparsa.

Svi znamo ko je najbolji, samo je pitanje ko će dobiti nagradu.

Nominovani za nagradu „ruki godine“ su V.Dž. Edžkomb iz Filadelfija 76ersa, Kuper Fleg iz Dalas Maveriksa i Kon Knipel iz Šarlot Hornetsa.

Nominovani za trenera godine su Dž.B. Bikerstaf iz Detroit Pistonsa, Mič Džonson iz San Antonio Sparsa i Džo Macula iz Boston Seltiksa.

Tri glavna kandidata za nagradu za odbrambenog igrača godine su Vembanjama, Čet Holmgren iz Oklahoma Siti Tandera i Ozare Tompson iz Detroit Red Vingsa.

Nagradu za igrača koji je najviše napredovao osvojiće Nikel Aleksander-Voker iz Atlanta Hoksa, Deni Avdija iz Portland Trejl Blejzersa ili Džejlen Duren iz Detroit Red Vingsa.

Ukupno sedam pojedinačnih nominacija je objavljeno na osnovu regularne sezone.

Pobjednik svake nagrade biće objavljen tokom plej-ofa, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

11

51

11

51

11

33

11

25

11

20

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner