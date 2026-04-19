Kukavički gurnuo Jokića s leđa: Srbin "odletio" u publiku poslije prljavog poteza

Košarkaši Denver poveli su sa 1:0 u prvoj rundi NBA plej-ofa, pošto su pred svojim navijačima savladali Minesotu rezultatom 116:105.

Junak pobjede bio je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je na ovom meču zabilježio 35 tripl-dabl u sezoni. Meč je završio sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija.

Protivnički igrači na sve moguće načine pokušavali su da ga izbace iz ritma, ali bez mnogo uspjeha. U izuzetno fizički zahtjevnoj utakmici, Somborac je ponovo pokazao zašto ga mnogi smatraju najdominantnijim igračem današnjice.

Košarka Jokićev tripl-dabl i 30 poena Marija za vođstvo Denvera protiv Minesote u plej-ofu

Od samog starta meča bilo je jasno da klasična odbrana neće biti dovoljna. Kada su shvatili da mu mogu ništa snagom i taktikom, uslijedila je drugačija strategija - guranje, udaranje po rukama, povlačenje za dres i konstantan fizički kontakt.

Kulminiralo je u finišu treće dionice kada je Džejden Mekdenijels bez ikakvog razloga odgurnuo Jokića s leđa u prvi red tribina. Uslijedila je ozbiljna frka na terenu, Eron Gordon je odmah skočio u odbranu saigrača, želio je da se obračuna sa sramnim rivalom, pa je došlo do koškanja na terenu. Ipak, situacija se brzo smirila. Sudije su pogledale snimak i sramni Mekdenijels je dobio tehničku zbog prljavog poteza.

Jokić je uprkos svemu ostao pribran i fokusiran na igru. Iako je bilo očigledno da trpi konstantan pritisak, njegova reakcija bila je sjajna - nastavak dominacije na terenu.

Još jednom je dokazao da ga je nemoguće zaustaviti - bilo taktikom, bilo silom.