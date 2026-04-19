Kukavički gurnuo Jokića s leđa: Srbin "odletio" u publiku poslije prljavog poteza

19.04.2026 09:27

Центар Минесота Тимбервулвса, Наз Рид, десно, добија фаул док центар Денвер Нагетса, Никола Јокић, шаље лопту у другом полувремену прве утакмице плеј-офа НБА лиге, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Košarkaši Denver poveli su sa 1:0 u prvoj rundi NBA plej-ofa, pošto su pred svojim navijačima savladali Minesotu rezultatom 116:105.

Junak pobjede bio je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je na ovom meču zabilježio 35 tripl-dabl u sezoni. Meč je završio sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija.

Protivnički igrači na sve moguće načine pokušavali su da ga izbace iz ritma, ali bez mnogo uspjeha. U izuzetno fizički zahtjevnoj utakmici, Somborac je ponovo pokazao zašto ga mnogi smatraju najdominantnijim igračem današnjice.

Od samog starta meča bilo je jasno da klasična odbrana neće biti dovoljna. Kada su shvatili da mu mogu ništa snagom i taktikom, uslijedila je drugačija strategija - guranje, udaranje po rukama, povlačenje za dres i konstantan fizički kontakt.

Kulminiralo je u finišu treće dionice kada je Džejden Mekdenijels bez ikakvog razloga odgurnuo Jokića s leđa u prvi red tribina. Uslijedila je ozbiljna frka na terenu, Eron Gordon je odmah skočio u odbranu saigrača, želio je da se obračuna sa sramnim rivalom, pa je došlo do koškanja na terenu. Ipak, situacija se brzo smirila. Sudije su pogledale snimak i sramni Mekdenijels je dobio tehničku zbog prljavog poteza.

Jokić je uprkos svemu ostao pribran i fokusiran na igru. Iako je bilo očigledno da trpi konstantan pritisak, njegova reakcija bila je sjajna - nastavak dominacije na terenu.

Još jednom je dokazao da ga je nemoguće zaustaviti - bilo taktikom, bilo silom.

