Orlando demolirao Šarlot, kraj za Karija

Orlando Medžik i Finiks Sansi plasirali su se u NBA plej-of nakon pobjeda u plej-in turniru nad Šarlot Hornetsima i Golden Stejt Voriorsima.

Orlando je rutinskim rezultatom 121:90 savladao Šarlot i izborio duel prvog kruga plej-ofa Istočne konferencije protiv Filadelfije. Paolo Bankero je predvodio Medžik do pobjede sa 25 poena, 18 je dodao Franc Vagner, a 16 Vendel Karter.

Na drugoj strani LaMelo Bol je postigao 23 poena, ali nije imao nijednog raspoloženog saigrača.

Finiks je izbacio Golden Stejt rezultatom 111:96 zahvaljujući sjajnom Džejlenu Grinu koji je postigao 36 poena, a i svi njegovi saigrači iz početne petorke imali su dvocifren učinak, pa je tako Devin Buker dodao 20, Džordan Gudvin 19, Dilon Bruks 13, a Oso Igodaro 10 poena. U redovima Golden Stejta najbolji igrač Stef Kari je podbacio i iz igre šutirao 4/16 te je susret završio sa 17 poena.

Finiks će u prvom krugu plej-ofa Zapada igrati protiv Portlanda.