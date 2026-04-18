Orlando demolirao Šarlot, kraj za Karija

18.04.2026 07:53

Орландо демолирао Шарлот, крај за Карија
Foto: Tanjug / AP / John Raoux

Orlando Medžik i Finiks Sansi plasirali su se u NBA plej-of nakon pobjeda u plej-in turniru nad Šarlot Hornetsima i Golden Stejt Voriorsima.

Orlando je rutinskim rezultatom 121:90 savladao Šarlot i izborio duel prvog kruga plej-ofa Istočne konferencije protiv Filadelfije. Paolo Bankero je predvodio Medžik do pobjede sa 25 poena, 18 je dodao Franc Vagner, a 16 Vendel Karter.

Na drugoj strani LaMelo Bol je postigao 23 poena, ali nije imao nijednog raspoloženog saigrača.

Finiks je izbacio Golden Stejt rezultatom 111:96 zahvaljujući sjajnom Džejlenu Grinu koji je postigao 36 poena, a i svi njegovi saigrači iz početne petorke imali su dvocifren učinak, pa je tako Devin Buker dodao 20, Džordan Gudvin 19, Dilon Bruks 13, a Oso Igodaro 10 poena. U redovima Golden Stejta najbolji igrač Stef Kari je podbacio i iz igre šutirao 4/16 te je susret završio sa 17 poena.

Finiks će u prvom krugu plej-ofa Zapada igrati protiv Portlanda.

Pročitajte više

Никола Јокић

Košarka

Jokić dobio nagrade za istorijski podvig

1 d

0
Ламело Бол кошаркаш Шарлота на мечу против Мајамија

Košarka

NBA pokrenula istragu protiv Lamela Bola

2 d

0
Лука Дончић

Košarka

Udar na Dončića: "Gdje ti je ponos, gdje ti je dostojanstvo?"

3 d

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.

Košarka

NBA liga javno priznala da je Nikola Jokić najbolji

4 d

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Tramp rekao šta će biti ako se Iran i SAD ne dogovore: Opet bombe!

1 h

1
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Još jedan preokret? "Naš uranijum ne ide nigdje"

10 h

1
Петер Мађар

Svijet

Nova vlada najavila uvođenje evra u Mađarskoj

10 h

0
Предсједник Доналд Трамп стиже на округли сто о укидању пореза на бакшиш, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Лас Вегасу.

Svijet

Gotovo je: "Pristali su na sve"

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

59

Uspostavljena direktna linija Sarajevo - Pariz: Letovi od 125 KM

08

55

Gruško: Moskva će odgovoriti na diskriminatorske mjere EU

08

51

Prijedor organizuje besplatan prevoz u Donju Gradinu

08

46

Oglasio se MUP Srpske: Pojačane mjere bezbjednosti

08

43

Tragedija u Slavonskom Brodu: Voz udario dvije žene, poginule na mjestu!

