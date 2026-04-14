Udar na Dončića: "Gdje ti je ponos, gdje ti je dostojanstvo?"

ATV
14.04.2026 15:46

Лука Дончић
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Analitičar ESPN-a, Stiven A. Smit, oštro je kritikovao Luku Dončića, dovodeći u pitanje njegov odnos prema fizičkoj pripremi i oporavku, uz istovremeno isticanje primjera Lebrona Džejmsa.

U svojoj emisiji, Smit je izrazio iznenađenje činjenicom da Džejms, uprkos 41 godini i 23. sezoni u ligi, ulazi u plej-of bez većih problema sa povredama, dok pojedine mlađe zvijezde, uključujući Dončića i Ostina Rivsa, nisu uspjeli da očuvaju kontinuitet.

"Muka mi je da gledam igrača sa 41 godinom kako je zdrav, a drugi nisu. Ako znamo da Lebron ulaže ogromna sredstva u svoje tijelo, zašto to ne rade i ostali? Gdje ti je ponos? Gdje ti je dostojanstvo?", poručio je Smit, koristeći Dončića kao primjer šireg problema u ligi.

Smit je naglasio da NBA igrači zarađuju dovoljno da mogu da priušte vrhunsku njegu tijela, te da izostanak takvog pristupa smatra nedopustivim na najvišem nivou takmičenja.

Aktuelna sezona u NBA ligi obilježena je velikim brojem povreda, naročito mišićnih, zbog čega su pojedini igrači propustili značajan broj utakmica, a neki čak ostali bez mogućnosti da konkurišu za individualna priznanja.

Sa druge strane, Džejms i dalje bilježi zavidne brojke – 20,9 poena, 6,1 skok i 7,2 asistencije po meču – dok je u finišu regularnog dela dodatno podigao formu i predvodio Los Anđeles Lejkerse do plasmana u plej-of.

Za partije u završnici sezone nagrađen je i priznanjem za igrača nedelje Zapadne konferencije.

Ipak, uprkos njegovim igrama, Lejkersi su sezonu završili na četvrtom mjestu i u prvoj rundi plej-ofa očekuje ih duel sa Hjuston Roketsima, piše B92

Luka Dončić

Lebron Džejsm

ESPN

NBA

Više iz rubrike

Жељко Обрадовић на сахрани Душка Вујошевића

Košarka

Ko je sve prisustvovao sahrani Duška Vujoševića?

1 h

0
Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером

Košarka

Duško Vujošević sahranjen uz pjesmu Đorđa Balaševića

2 h

3
Слика Душка Вујошевића на комеморацији поводом његове смрти.

Košarka

Održana komemoracija Dušku Vujoševiću

5 h

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.

Košarka

NBA liga javno priznala da je Nikola Jokić najbolji

8 h

0

