Udar na Dončića: "Gdje ti je ponos, gdje ti je dostojanstvo?"

Analitičar ESPN-a, Stiven A. Smit, oštro je kritikovao Luku Dončića, dovodeći u pitanje njegov odnos prema fizičkoj pripremi i oporavku, uz istovremeno isticanje primjera Lebrona Džejmsa.

U svojoj emisiji, Smit je izrazio iznenađenje činjenicom da Džejms, uprkos 41 godini i 23. sezoni u ligi, ulazi u plej-of bez većih problema sa povredama, dok pojedine mlađe zvijezde, uključujući Dončića i Ostina Rivsa, nisu uspjeli da očuvaju kontinuitet.

"Muka mi je da gledam igrača sa 41 godinom kako je zdrav, a drugi nisu. Ako znamo da Lebron ulaže ogromna sredstva u svoje tijelo, zašto to ne rade i ostali? Gdje ti je ponos? Gdje ti je dostojanstvo?", poručio je Smit, koristeći Dončića kao primjer šireg problema u ligi.

Smit je naglasio da NBA igrači zarađuju dovoljno da mogu da priušte vrhunsku njegu tijela, te da izostanak takvog pristupa smatra nedopustivim na najvišem nivou takmičenja.

Aktuelna sezona u NBA ligi obilježena je velikim brojem povreda, naročito mišićnih, zbog čega su pojedini igrači propustili značajan broj utakmica, a neki čak ostali bez mogućnosti da konkurišu za individualna priznanja.

Sa druge strane, Džejms i dalje bilježi zavidne brojke – 20,9 poena, 6,1 skok i 7,2 asistencije po meču – dok je u finišu regularnog dela dodatno podigao formu i predvodio Los Anđeles Lejkerse do plasmana u plej-of.

Za partije u završnici sezone nagrađen je i priznanjem za igrača nedelje Zapadne konferencije.

Ipak, uprkos njegovim igrama, Lejkersi su sezonu završili na četvrtom mjestu i u prvoj rundi plej-ofa očekuje ih duel sa Hjuston Roketsima, piše B92