Duško Vujošević sahranjen uz pjesmu Đorđa Balaševića

14.04.2026 14:50

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером
Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Duško Vujošević je otišao na vječni počinak uz pjesmu Đorđa Balaševića "Stih iznad svih"... Jedna zaista emotivna scena i prizor na koji niko nije ostao imun.

Hiljade ljudi je došlo da isprati čuvenog trenera Partizana, koji je preminuo prošle srijede. Najtrofejniji je trener crno-bijelih, koji je izgradio mnoštvo igrača, možda i najviše u našoj košarci...

Prisustvovali su Željko Obradović, Žarko Paspalj, Dušan Kecman, Predrag Danilović... Veliki broj legendarnih igrača je došao kako bi po posljednji put ispratili Vujoševića.

Prisutna je bila i delegacija KK Partizan, trener Đoan Penjaroja, predsjednik kluba Ostoja Mijailović.

Emotivni govor je imao bivši predsjednik Republike Srbije Boris Tadić, da bi poslije toga bila puštena pjesma "Stih iznad svih" koju u originalu izvodfi Đorđe Balašević. Nakon numere, navijači Partizan su zapjevali stihove poznate pjesme "Da volim crno-bele".

