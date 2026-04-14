Duško Vujošević sahranjen uz pjesmu Đorđa Balaševića

Duško Vujošević je otišao na vječni počinak uz pjesmu Đorđa Balaševića "Stih iznad svih"... Jedna zaista emotivna scena i prizor na koji niko nije ostao imun.

Hiljade ljudi je došlo da isprati čuvenog trenera Partizana, koji je preminuo prošle srijede. Najtrofejniji je trener crno-bijelih, koji je izgradio mnoštvo igrača, možda i najviše u našoj košarci...

Republika Srpska Ne nasjedajte na prevare Nebojše Drinića i pomozite Goranu Petrušiću

Prisustvovali su Željko Obradović, Žarko Paspalj, Dušan Kecman, Predrag Danilović... Veliki broj legendarnih igrača je došao kako bi po posljednji put ispratili Vujoševića.

Prisutna je bila i delegacija KK Partizan, trener Đoan Penjaroja, predsjednik kluba Ostoja Mijailović.

Region Maloljetnici gađali automobile jajima i sve snimali za TikTok

Emotivni govor je imao bivši predsjednik Republike Srbije Boris Tadić, da bi poslije toga bila puštena pjesma "Stih iznad svih" koju u originalu izvodfi Đorđe Balašević. Nakon numere, navijači Partizan su zapjevali stihove poznate pjesme "Da volim crno-bele".

(Telegraf.rs)