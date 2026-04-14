Kako prepoznati domaće jagode?

14.04.2026 14:28

Ovih dana su se zacrvenile tezge na pijacama i odjeljenja s voćem u supermarketima - počela je sezona jagoda. Na tržištu se istovremeno mogu naći i domaće i uvozne, a mada ih je na prvi pogled često teško razlikovati - postoje detalji koji vam mogu pomoći u tome.

Glavna razlika između domaćih i uvoznih jagoda ogleda se u ukusu. Domaće jagode obično imaju izraženiju slatkoću i jaču aromu, dok uvozne često djeluju blaže i manje intenzivnog ukusa, zbog čega mogu ostaviti utisak manje svježine.

Razlika je primjetna i u mirisu. Domaće jagode obično imaju jak i prepoznatljiv miris, dok uvozne često imaju vrlo slab ili gotovo neprimjetan miris. To se najčešće povezuje s činjenicom da se uvozne jagode beru ranije kako bi izdržale transport.

Što se tiče izgleda, domaće jagode su obično nepravilnog oblika, srednje veličine i s prirodnim deformacijama. Uvozne su obično veće, ujednačenije i vizuelno savršenije.

Osim toga, uvozne jagode su čvršće, dok su domaće mekše i sočnije.

Razlikuju se i u boji. Uvozne jagode obično imaju intenzivnu i ujednačenu crvenu boju, dok domaće mogu varirati od svjetlocrvene do tamnijih nijansi. Kod domaćih jagoda unutrašnji dio je često svjetliji od spoljašnjeg, što dodatno ukazuje na prirodnije dozrijevanje.

Još jedan detalj po kojem se mogu razlikovati je stabljika. Kod svježe ubranih domaćih jagoda ona je svjetlozelene boje, dok tamnija stabljika može ukazivati ​​na to da je dugo stajala nakon berbe. Domaće jagode često imaju i veći broj sjemenki na površini u poređenju s uvoznim koje su “kao naslikane”.

Kako pravilno oprati jagode

Jagode su omiljeno, ali i “najprljavije” voće, istovremeno su i vrlo osjetljive, pa posebno treba voditi računa pri pranju. Predlažu se sljedeće metode:

Obična voda

Ispiranje jagoda pod mlazom hladne vode može biti efikasno, ali je bolje svaku jagodu oprati pojedinačno ili ih kratko potapati u posudi s hladnom vodom. Nakon toga ih dobro izbrišite papirnim ubrusom ili platnenom krpom, piše Indeks.

Voda i alkoholno sirće

U posudu stavite vodu i alkoholno sirće u odnosu 3:1. Neka jagode odstoje u toj mješavini 15 do 20 minuta, zatim ih dobro isperite čistom vodom i osušite.

Voda i soda bikarbona

U četiri šolje vode dodajte jednu kašičicu sode bikarbone. Jagode potapajte u tu tečnost oko pet minuta, zatim ih isperite i dobro osušite.

Voda i so

U toplu vodu dodajte jednu kašičicu soli na svaku kašiku vode. Potopite jagode na pet minuta, pa ih isperite i osušite.

