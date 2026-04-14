"Novac Fonda solidarnosti koristi se isključivo za liječenje djece"

Informacija koja se pojavila u medijima, a prema kojoj je Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio isplatu tri miliona KM Sindikalnoj organizaciji rudnika "Nova Ljubija" iz Prijedora, gnusna je laž koja se više ne smije dešavati.

Istakla je direktor Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu "Duša djece", Jasminka Vučković.

"Ova informacija je izazvala veliku pometnju. Trebalo mi je mnogo vremena da povrijeđenim roditeljima objasnim da mi to nismo uradili i da nismo dirali novac koji se nalazi na računu za liječenje djece. Ako se bavite ovim poslom, morate znati šta radite i šta govorite", istakla je Vučkovićeva.

Ona je naglasila da se novac Fonda solidarnosti može trošiti isključivo i samo za potrebe liječenja djece.

"Zvali su me roditelji djece koja se liječe, koji su bili u panici da li će Fond imati sredstava. Možete zamisliti kakav je strah ušao u roditelje te djece koja, možda, ponovo treba da idu u bolnicu na liječenje. Nečija bahatost ili prikupljanje jeftinih poena mogu da ugroze poslovanje", dodala je ona.

Šeranić: Patološke laži koje se iznose su neprihvatljive

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić, takođe je istakao da je riječ o gnusnoj laži.

"Kada govorimo o lažima, zamislite da imate političara Nebojšu Drinića koji se snimi u kući bolesnog čovjeka i iznese ovakve dezinformacije", rekao je Šeranić i dodao: "Vlada Srpske nema uticaj na Upravni odbor ovog Fonda."

Ministar je naveo da je potpuno pogrešno koristiti takav pristup u ovim situacijama.

"Patološke laži koje se iznose su neprihvatljive", poručio je Šeranić.

On je još jednom skrenuo pažnju javnosti na činjenicu da postoje dva različita fonda solidarnosti.

Podsjećamo, Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, poznatiji kao Fond solidarnosti "Duša djece", finansira isključivo dijagnostiku i liječenje djece do 18 godina u inostranstvu, onda kada to nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, niti u ustanovama izvan Srpske sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja RS ima potpisan ugovor.