Sutra kreće isplata naknada ovim korisnicima

14.04.2026 13:42

Sutra će biti isplaćene mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i isplate korisnicima socijalnih davanja u Republici Srpskoj, u ukupnom iznosu 58.000.000 KM, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske

Ministarstvo finansija obavještava javnost da će sutra biti isplaćene i martovske naknade porodicama sa četvoro i više djece kojima to pravo pripada po zakonu o podršci nezaposlenom roditelju iz kategorije višečlanih porodica.

- Iz Budžeta Republike Srpske će sutra na račune opština i gradova u Republici Srpskoj biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu njegu i pomoć za mjesec mart - navodi se u saopštenju.

