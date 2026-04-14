Ovo je napadač koji je otvorio vatru u školi: Masakr najavio na društvenim mrežama

14.04.2026 13:29

Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.
Mladić (19) koji je jutros otvorio vatru u stručno-tehničkoj školi "Ahmet Kojundžu" u Turskoj i ranio najmanje 16 đaka i nastavnika prije nego što je izvršio samoubistvo, bivši je učenik te škole, javljaju mediji.

On je, navodno, prije napada u okrugu Siverek u Šanliurfi na jugoistoku Turske, objavio opasnu prijetnju na društvenim mrežama.

"Spremite se, za nekoliko dana će početi napad na ovu školu. Spremite se, dabrovi", napisao je on, a prenose turski mediji.

Utvrđeno je da je jutros pucao nasumično na prisutne, nakon čega je izvršio samoubistvo, izjavio je guverner Šanliurfe Hasan Šildak, prenio je Tan‌jug.

"Prvo je pucao lijevo i desno, pa u školu. Onda je utrčao u školu. Unutra je pucao direktno na svakoga koga je sreo", rekao je očevidac Gokan Bašaranoglu.

Prema prvim izvještajima, u napadu je povređeno 10 učenika, četiri nastavnika, jedan policajac i jedan radnik u kantini, a povrijeđeni su prevezeni u državnu bolnicu Siverek, prenosi turski CNN.

Počinilac, koji je napad izvršio sačmaricom, nakon incidenta je izvršio samoubistvo istim oružjem.

Turska

Pucnjava

Škola

povrijeđeni

Napadač

Pročitajte više

Познат узрок смрти мушкарца који је упао у шахт у Приједору

Hronika

Poznat uzrok smrti muškarca koji je upao u šaht u Prijedoru

4 h

0
Драшко Станивуковић на конференцији за медије у Бањалуци

Banja Luka

Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

4 h

3
Да ли је забрана друштвених мрежа млађима од 16 година донијела жељене резултате?

Nauka i tehnologija

Da li je zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina donijela željene rezultate?

4 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Detalji zločina u Sarajevu: Ubijen sin poznatog muzičkog menadžera

4 h

0

Više iz rubrike

портпарол Кремља Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Potrebno sačekati prve konkretne korake Vlade u Budimpešti

5 h

0
Лет авиона

Svijet

Nastavljen štrajk pilota, otkazan veliki broj letova

5 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Isplivali detalji krvavog pira u školi, raste broj žrtava

6 h

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Svijet

Vens: Iran je sada na potezu, od Teherana zavisi dalji razvoj sukoba na Bliskom istoku

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Rusi odgovorili Mađaru na prozivke: "Spremni smo"

16

53

Plava svjetlost pod lupom: da li nas ekrani zaista lišavaju sna

16

43

MMF predstavio tri scenarija posljedica rata u Iranu

16

38

Dodik: Britanske i njemačke diplomate nude Vukanoviću ministarsko mjesto u Sarajevu

16

30

De Laurentis: Skratite poluvrijeme na 25 minuta, ukinite kartone i ofsajde

