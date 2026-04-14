Ovo je napadač koji je otvorio vatru u školi: Masakr najavio na društvenim mrežama

Mladić (19) koji je jutros otvorio vatru u stručno-tehničkoj školi "Ahmet Kojundžu" u Turskoj i ranio najmanje 16 đaka i nastavnika prije nego što je izvršio samoubistvo, bivši je učenik te škole, javljaju mediji.

On je, navodno, prije napada u okrugu Siverek u Šanliurfi na jugoistoku Turske, objavio opasnu prijetnju na društvenim mrežama.

"Spremite se, za nekoliko dana će početi napad na ovu školu. Spremite se, dabrovi", napisao je on, a prenose turski mediji.

Utvrđeno je da je jutros pucao nasumično na prisutne, nakon čega je izvršio samoubistvo, izjavio je guverner Šanliurfe Hasan Šildak, prenio je Tan‌jug.

Saldırıyı gerçekleştiren 2007 doğumlu Ömer Ket’in bir süre önce sosyal medya hesabından okulun Instagram hesabındaki paylaşıma tehdit içerikli yorumlar yaptığı ortaya çıktı:



"Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olucak hazır olun kunduzlar" — Aykırı (@aykiri) April 14, 2026

"Prvo je pucao lijevo i desno, pa u školu. Onda je utrčao u školu. Unutra je pucao direktno na svakoga koga je sreo", rekao je očevidac Gokan Bašaranoglu.

Prema prvim izvještajima, u napadu je povređeno 10 učenika, četiri nastavnika, jedan policajac i jedan radnik u kantini, a povrijeđeni su prevezeni u državnu bolnicu Siverek, prenosi turski CNN.

Počinilac, koji je napad izvršio sačmaricom, nakon incidenta je izvršio samoubistvo istim oružjem.