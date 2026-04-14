Peskov: Potrebno sačekati prve konkretne korake Vlade u Budimpešti

Lider mađarske stranke Tisa Peter Mađar dao je mnogo izjava nakon pobjede na parlamentarnim izborima, ali je potrebno sačekati prve konkretne korake nove mađarske vlade, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Sačekajmo formiranje nove vlade i prve konkretne korake - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o prvim izjavama Mađara.

On je dodao da je Rusija spremna za dijalog sa Mađarskom.

Mađar je nakon pobjede na izborima 12. aprila, između ostalog, izjavio da će pitanje pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji biti stavljeno na referendum u Mađarskoj.

(SRNA)