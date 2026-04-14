Incident na Kipru: Snage kiparskih Turaka upale u zonu razdvajanja

Zabilježen je neovlašteni ulazak bezbjednosnih snaga kiparskih Turaka u zonu razdvajanja na Kipru, saopšteno je iz Mirovne misije Ujedinjenih nacija na Kipru /UNICIP/.
UNFICIP prati situaciju na platou Pila i pojačao je patrole, te održava vidljivo prisustvo na terenu nakon što je uočen neovlašteni ulazak u zonu pod kontrolom UN, objavia je Misija na "Iksu".
Dodaje se da Misija aktivno sarađuje sa svim relevantnim stranama kako bi se obnovio status kvo i spriječile aktivnosti koje bi mogle negativno uticati na mir i stabilnost u tom području.
Kipar je podijeljen na grčki i turski dio nakon turske invazije 1974. godine, a 1983. je jednostrano proglašena takozvana Turska Republika Sjeverni Kipar, koju priznaje samo Ankara.
