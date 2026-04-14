Incident na Kipru: Snage kiparskih Turaka upale u zonu razdvajanja

ATV
14.04.2026 08:54

Кипар
Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Zabilježen je neovlašteni ulazak bezbjednosnih snaga kiparskih Turaka u zonu razdvajanja na Kipru, saopšteno je iz Mirovne misije Ujedinjenih nacija na Kipru /UNICIP/.

UNFICIP prati situaciju na platou Pila i pojačao je patrole, te održava vidljivo prisustvo na terenu nakon što je uočen neovlašteni ulazak u zonu pod kontrolom UN, objavia je Misija na "Iksu".

Полиција Хрватска,

Region

Mrtav pijan prije 10 ujutru: Policija zaustavila vozača, a onda uslijedio šok

Dodaje se da Misija aktivno sarađuje sa svim relevantnim stranama kako bi se obnovio status kvo i spriječile aktivnosti koje bi mogle negativno uticati na mir i stabilnost u tom području.

Kipar je podijeljen na grčki i turski dio nakon turske invazije 1974. godine, a 1983. je jednostrano proglašena takozvana Turska Republika Sjeverni Kipar, koju priznaje samo Ankara.

(SRNA)

Pročitajte više

Снажан земљотрес погодио Русију

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

42 min

0
Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама

Region

Počinje dvodnevna blokada teretnog saobraćaja na granicama

46 min

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Nikuda bez kišobrana: Danas pljuskovi sa grmljavinom

54 min

0
Призори након америчко-израелског напада на Иран.

Svijet

Počinju mirovni pregovori Tel Aviva i Bejruta

55 min

0

Više iz rubrike

Снажан земљотрес погодио Русију

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

42 min

0
Призори након америчко-израелског напада на Иран.

Svijet

Počinju mirovni pregovori Tel Aviva i Bejruta

55 min

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Poginuo sa drugom na Vaskrs: Od roditelja dobio automobil vrijedan 100.000 evra koji ih je odveo u smrt

1 h

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Svijet

Pakistan predlaže još jednu rundu pregovora između SAD i Irana

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

06

Dodik: Saučešće Hercogu i Netanjahuu povodom Dana sjećanja na mučenike holokausta

08

54

Incident na Kipru: Snage kiparskih Turaka upale u zonu razdvajanja

08

50

NBA liga javno priznala da je Nikola Jokić najbolji

08

44

Mrtav pijan prije 10 ujutru: Policija zaustavila vozača, a onda uslijedio šok

08

38

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

