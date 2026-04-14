Logo
Large banner

Pakistan predlaže još jednu rundu pregovora između SAD i Irana

Autor:

ATV
14.04.2026 07:15

Komentari:

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Foto: Printscreen/X.com

Američki ratni brodovi blokirali su saobraćaj prema iranskim lukama u Ormuskom moreuzu. Iran je upozorio na šire posljedice po region. Ambasador Irana u UN kaže da Teheran zahtijeva ratnu odštetu od Bahreina, Saudijske Arabije, Katara, UAE i Jordana zbog učešća u ratu SAD i Izraela protiv Irana. Šef Hezbolaha odbacuje planirane razgovore između Izraela i Libana.

Pakistan predlaže da bude domaćin još jedne runde pregovora između SAD i Irana

Pakistan je predložio da se u narednim danima, prije isteka dvonedeljnog primirja, u Islamabadu održi drugi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštila su dva pakistanska zvaničnika.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, kazali su da odluka o tome gdje će se potencijalni naredni pregovori održati zavisiti od toga da li će SAD ili Iran zatražiti drugu lokaciju, prenosi AP.

Jedan od zvaničnika je rekao da su, uprkos tome što su završeni bez sporazuma, prvi razgovori, koji su održani proteklog vikenda o postizanju trajnog mira, bili dio tekućeg diplomatskog procesa, a ne jednokratni poduhvat.

Šef Hezbolaha odbacuje planirane razgovore između Izraela i Libana

Generalni sekretar libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem izjavio je sinoć da ta grupa koju podržava Iran apsolutno odbacuje mirovne pregovore između Izraela i Libana koji bi trebalo da se održe danas u Vašingtonu.

Kasem je zatražio od libanskog predsjednika Žozefa Auna i premijera Navafa Salama da odustanu od pregovora, u kojima će posredovati Sjedinjene Američke Države, tvrdeći da su izraelski napadi na Liban nastavljeni uz podršku SAD, prenio je Skaj njuz.

Takođe je istakao da Hezbolah veruje da je pravi cilj Izraela da anektira Liban u okviru projekta "Veliki Izrael", političke i vjerske ideologije prema kojoj većina Bliskog istoka treba da bude dio države Izrael.

Tasnim: Iran zahtijeva nadoknadu štete od pet zemalja regiona zbog rata

Ambasador Irana u Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Teheran zahtijeva ratnu odštetu od Bahreina, Saudijske Arabije, Katara, UAE i Jordana zbog učešća u ratu SAD i Izraela protiv Irana.

- Ovih pet zemalja su svojim nezakonitim djelima prekršile svoje obaveze prema Islamskoj Republici Iran po međunarodnom pravu. One moraju u potpunosti nadoknaditi štetu nanesenu Islamskoj Republici Iran, uključujući isplatu nadoknade za svu materijalnu i moralnu štetu nastalu usled njihovih međunarodno nezakonitih djela - rekao je Iravani, prenosi Tasnim.

Dokument sa ovim zahtjevom je upućen generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu i predsedniku Saveta bezbjednosti UN, čiju funkciju Bahrein obavlja ovog mjeseca. Iravani je naveo da pomenute države ne samo da su obezbijedile svoju teritoriju za agresiju protiv Irana, već su u nekim slučajevima i direktno učestvovale u "ilegalnim oružanim napadima usmjerenim na civilne mete" Islamske Republike Iran.

Kaja Kalas na sjednici SB UN: Slom međunarodnog prava na Bliskom istoku i u Ukrajini

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kala Kalas osudila je sinoć na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija slom međunarodnog prava na Bliskom istoku i u Ukrajini.

Ona je upozorila da se svijet trenutno nalazi u najtežoj situaciji od Drugog svjetskog rata. Kalas je upozorila da eskalacija krize na Bliskom istoku gura globalni poredak i energetska tržišta na ivicu propasti, prenio je Politiko.

- Zajedno, krize u Evropi i na Bliskom istoku predstavljaju najjasniji znak napuštanja starih pravila, uključujući i Povelju UN - navela je Kalas.

Ona je rekla da je krhko primirje na Bliskom istoku neizvjesno, ali da omogućava preko potrebnu priliku za pregovore.

Iranski ambasador u pismu Guteresu: Kršenje osnovnih principa međunarodnog prava na moru

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da američka blokada oko iranskih luka predstavlja "teško kršenje" suvereniteta te zemlje, usred krhkog primirja.

Si-En-En: Američki zvaničnici razgovaraju o mogućem drugom sastanku sa Teheranom

Zvaničnici administracije američkog predsjednika Donalda Trampa interno razgovaraju o detaljima potencijalnog drugog, direktnog sastanka sa iranskim zvaničnicima pre isteka prekida vatre između Vašingtona i Teherana sledeće sedmice, ukoliko se ukaže prilika, izjavio je dobro obavešten izvor za Si-En-En.

U ponedeljak u 16 časova po srednjeevropskom vremenu počela je američka blokada Ormuskog moreuza - vitalnog naftnog pomorskog puta. Onemogućen je prilaz stranih brodova iranskim lukama, dok brodovi iz luka koje nisu iranske - neće biti ometani, saopštila je američka vojska.

Tako je ostvarena prijetnja američkog predsjednika Donalda Trampa posle neuspjelih maratonskih američko-iranskih pregovora u Pakistanu.

- Iranska mornarica je na dnu mora, uništeno je 158 brodova. Manje jurišne brodove nismo gađali, jer nisu velika prijetnja. Upozoravam - ako se bilo koji od tih brodova približi našoj blokadi - biće eliminisan - poručio je Tramp na društvenoj mreži Trut.

Iran odgovara upozorenjem.

- Američki brodovi koji pokušaju da blokiraju iranske luke biće poslati na dno mora - rekao je član iranskog Komiteta za spoljnu politiku i nacionalnu bezbjednost.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je više od 250 operativaca Hezbolaha ubijeno tokom prethodne nedjelje u libanu, uključujući i nekoliko visokih komandanata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Izrael Iran

Amerika

Ormuski moreuz

Tramp Iran pregovori

Komentari (0)
Large banner

