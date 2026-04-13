Suspendovan KK Partizan?

KK Partizan našao se pod sankcijom FIBA zbog neizmirenih obaveza prema Kevinu Panteru, pišu mediji.

Košarkaški klub Partizan našao se pod sankcijom međunarodnih košarkaških institucija, pošto je zbog neizmirenih obaveza prema bivšem kapitenu Kevin Panter dobio zabranu registrovanja novih igrača, prenosi "Eurohoops". Kako prenosi ovaj specijalizovani portal, crno-bijeli duguju Panteru iznos od 170.000 evra, što je dovelo do reakcije Košarkaškog arbitražnog tribunala (BAT), koji je izrekao mjeru zabrane transfera.

