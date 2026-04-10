Logo
Large banner

Da se naježiš: Dirljiv oproštaj od Vujoševića na meču Partizan - Žalgiris

Autor:

ATV
10.04.2026 21:01

Komentari:

1
Опроштај навијача од Душка Вујошевића на утакмици Партизан - Жалгирис
Foto: Screenshot

Košarkaški klub Partizan i navijači su prije početka utakmice protiv Žalgirisa odali su počast preminulom Dušku Vujoševiću.

Igrači su nosili specijalne majice u čast najtrofejnijeg trenera "crno-bijelih" u istoriji.

Prvo je pušten kratak film o karijeri Vujoševića, a zatim su navijači su podigli velike fotografije sa likom Vujoševića.

Uslijedio je zatim minut ćutanja u čast Vujoševića, da bi navijači potom nekoliko minuta neprestano skandirali ime jednog od najboljih srpskih trenera u istoriji.

Vujošević je preminuo u srijedu 8. aprila, a biće sahranjen u utorak u Aleji zaslužnih građana.

Sa Partizanom je osvojio 12 titula prvaka Srbije, pet titula prvaka regionalne ABA lige, pet domaćih kupova, kao i međunarodni pehar u Kupu Radivoja Koraća.

Dva puta je predvodio Partizan do plasmana na Fajnal for.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Partizan

Partizan Žalgiris

Duško Vujošević

Umro Duško Vujošević

Evroliga

Komentari (1)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner