Da se naježiš: Dirljiv oproštaj od Vujoševića na meču Partizan - Žalgiris

Košarkaški klub Partizan i navijači su prije početka utakmice protiv Žalgirisa odali su počast preminulom Dušku Vujoševiću.

Igrači su nosili specijalne majice u čast najtrofejnijeg trenera "crno-bijelih" u istoriji.

Prvo je pušten kratak film o karijeri Vujoševića, a zatim su navijači su podigli velike fotografije sa likom Vujoševića.

Uslijedio je zatim minut ćutanja u čast Vujoševića, da bi navijači potom nekoliko minuta neprestano skandirali ime jednog od najboljih srpskih trenera u istoriji.

Vujošević je preminuo u srijedu 8. aprila, a biće sahranjen u utorak u Aleji zaslužnih građana.

Sa Partizanom je osvojio 12 titula prvaka Srbije, pet titula prvaka regionalne ABA lige, pet domaćih kupova, kao i međunarodni pehar u Kupu Radivoja Koraća.

Dva puta je predvodio Partizan do plasmana na Fajnal for.