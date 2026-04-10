Da se naježiš: Dirljiv oproštaj od Vujoševića na meču Partizan - Žalgiris

Autor:ATV
Komentari:1
Košarkaški klub Partizan i navijači su prije početka utakmice protiv Žalgirisa odali su počast preminulom Dušku Vujoševiću.
Igrači su nosili specijalne majice u čast najtrofejnijeg trenera "crno-bijelih" u istoriji.
Prvo je pušten kratak film o karijeri Vujoševića, a zatim su navijači su podigli velike fotografije sa likom Vujoševića.
Uslijedio je zatim minut ćutanja u čast Vujoševića, da bi navijači potom nekoliko minuta neprestano skandirali ime jednog od najboljih srpskih trenera u istoriji.
Vujošević je preminuo u srijedu 8. aprila, a biće sahranjen u utorak u Aleji zaslužnih građana.
Sa Partizanom je osvojio 12 titula prvaka Srbije, pet titula prvaka regionalne ABA lige, pet domaćih kupova, kao i međunarodni pehar u Kupu Radivoja Koraća.
Dva puta je predvodio Partizan do plasmana na Fajnal for.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
30
22
27
22
18
22
15
22
09
Trenutno na programu