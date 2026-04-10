Mamu ti: Emotivan oproštaj od Duška Vujoševića

10.04.2026 20:48

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером
Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

U srijedu, 8. aprila, preminuo je legendarni trener Partizana Duško Vujošević.

Mnogo se ljudi oprostilo od Duška Vujoševića, svaki klub u Evroligi mu je posvetio poruku i cijelo 37. kolo počinje minutom ćutanja u njegovu čast.

U sezoni 2007/08 je Milton Palasio bio plejmejker Partizana i on se emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostio od svog nekadašnjeg trenera.

"On je bio moj je*eni čovjek... Obraćao mi se na srpskom i sve sam ga razumio. Nikada nisam radio sa trenerom koji se bolje prilagođava na uslove utakmice. Odmori treneru... Mamu ti je**m", napisao je Palasio.

Sa Partizanom ima 12 nacionalnih titula, 5 Kupa Radivoja Koraća, 5 titula ABA lige, Kup Koraća (Evrokup), dva Fajnal Fora Evrolige i nagradu za trenera godine u Evroligi.

