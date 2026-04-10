Alarm u Denveru: Jokić upitan za meč protiv Oklahome!

10.04.2026 12:43

Никола Јокић на утакмици против Портланда
Foto: Tanjug / AP / David Zalubowski

Ekipa Denver Nagetsa mogla bi da bude značajno oslabljena u predstojećem duelu protiv Oklahoma Siti Tandera, koji je na programu u noći između petka i subote u Bol Areni u Koloradu.

Prema zvaničnoj objavi kluba na društvenim mrežama, Spenser Džons i Pejton Votson sigurno neće nastupiti protiv Oklahome, ali to nije kraj loših vesti za tim iz Denvera.

Nastup najboljeg igrača tima, Nikole Jokića, pod znakom je pitanja. Srpski centar ima problema sa zglobom desne, šuterske ruke, što bi moglo da ga odvoji od terena.

Pobjeda Denvera, ovakav niz se prvi put desio u eri Nikole Jokića

Pored Jokića, status “upitan” imaju i druge dvije zvijezde tima, Džamal Marej i Eron Gordon, što dodatno komplikuje situaciju za Nagetse pred važan meč.

Jokić je do sada odigrao 64 utakmice u tekućoj sezoni. Potreban mu je još samo jedan nastup kako bi ispunio uslov i ostao u konkurenciji za prestižne individualne nagrade, kao što su MVP priznanje ili izbor u idealne petorke lige, piše Sportal.

Ukoliko propusti duel sa Tanderima, to ne bi trebalo da predstavlja veći problem, jer će imati priliku da odigra neophodnu 65. utakmicu u posljednjem meču regularne sezone, 13. aprila protiv San Antonio Sparsa.

