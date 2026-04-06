Luka Dončić hitno napustio Ameriku i traži spas u Evropi

Najbolji košarkaš Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, doživio je nedavno povredu koja bi mogla da uništi šampionske snove slavne franšize, mada u klubu užurbano rade da se to ne desi!

Kako javljaju najpouzdaniji NBA insajderi, Šems Čaranija i Dejv Mekmenamin, Luka je već spakovao kofere i uputio se u Evropu na specijalizovane tretmane kako bi pokušao da izliječi povredu zadnje lože!

Sve je pošlo po zlu u četvrtak uveče tokom meča protiv Oklahome. Dončić je osjetio oštar bol, a detaljni pregledi su pokazali da je riječ o istegnuću zadnje lože drugog stepena.

Lejkersi su odmah potvrdili najgore slutnje: Luka neće igrati do kraja regularnog dijela sezone.

Međutim, ono što navijače tera u očaj je plej-of. Do doigravanja je ostalo manje od dvije nedjelje (počinje 18. aprila), a oporavak od ovakve povrede obično traje duže od mjesec dana. To bi značilo da Lejkersi moraju da prežive cijelu prvu rundu bez svog najboljeg igrača. Upravo zato, u dogovoru sa ljekarima kluba, Dončić je odlučio da pomoć potraži kod evropskih stručnjaka, nadajući se "čudesnom" oporavku.

Da stvar bude gora po "Jezeraše", povrijeđen je i Ostin Rivs (trbušni mišić), koji će takođe pauzirati 4-6 nedjelja. Bez dvojice ključnih igrača, Lebron Džejms je ostao potpuno sam.

U nedjelju uveče, Lejkersi su već osjetili kako će izgledati život bez Luke – poraženi su od Dalas Maveriksa uprkos Lebronovih 30 poena i 15 asistencija. Posebno bolno je bilo to što ih je "uništio" ruki Kuper Fleg, koji je Lejkersima sasuo nevjerovatnih 45 poena! Tim se trenutno bori za poziciju tri ili četiri na Zapadu, ali bi bez Dončića mogli da skliznu na peto mjesto, što im donosi pakleno težak duel protiv Hjustona ili Minesote već na startu.

(Telegraf.rs)