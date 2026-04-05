Željko Obradović progovorio o povratku

05.04.2026 21:57

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Nakon odlaska iz Partizana, proslavljeni košarkaški trener Željko Obradović nije preuzeo nijedan novi klub.

Iako su ga zvali brojni timovi, on nije prihvatao posao, a sada je u intervjuu za slovenački “24ur” ponovo naglasio da ne planira ništa do kraja sezone.

Novinar ga je, između ostalog, pitao i o njegovim budućim planovima, ali Obradović je ostao zagonetan.

"Veoma sam srećan čovjek jer sam mogao da radim ono što izuzetno volim. To me je ispunjavalo. Posvećujem se nekim drugim stvarima za koje nisam imao vremena dok sam radio. U ovom trenutku sam napravio pauzu. U junu ću razgovarati sam sa sobom. Ako se odlučim za nastavak, to će značiti da sam pronašao motivaciju. Motivacija je ono što nas sve pokreće, bez obzira na profesiju", kazao je bivši trener Partizana.

"Pa nije Željko Obradović zadužen da tokom sezone gleda svakojake igrače, izgubili smo najvećeg trenera"

Otkrio je Željko Obradović koje igrače bi volio da trenira.

- Nikolu Jokića i Luku Dončića, naravno. Zato što su vrhunski igrači, zato što su ljudi koji uživaju u igranju košarke. To je ono što mene kao trenera ispunjava kada gledam način na koji igraju. Ono što je najvažnije, oni uživaju u košarci.

Upitan je Žoc da li ima neki savjet za Luku Dončića.

"Ne mogu da mu dajem savjete. Luka je već izgradio nevjerovatnu karijeru. Igra na vrhunskom nivou. Rekordi koje postižu i on i Jokić su izuzetni. I naravno, mi u ovom regionu možemo samo da budemo ponosni na ono što obojica trenutno rade u NBA ligi".

