Košarkaši Orlovika slavili nad Studentom

Autor:Nikola Lučić
Komentari:0
Košarkaši Studenta poraženi su od Orlovika rezultatom 79:82 u utakmici 24. kola Prvenstva BiH.
Utakmica je prelomljena u posljednjoj dionici u kojoj su gosti imali više koncentracije i mirnoće.
Na sedam sekundi do kraja domaći su imali napad za pobjedu, ali su izgubili loptu nakon čega je Orlovik sa linije slobodnih bacanja upisao trijumf.
Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Emir Ahmedović sa 16 poena. Domaćina je predvodio Tarik Hrelja sa 22.
Student je sada na omjeru 9/13, dok Orlovik ima 12 pobjeda i 10 poraza.
