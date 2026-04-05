Košarkaši Orlovika slavili nad Studentom

Košarkaši Studenta poraženi su od Orlovika rezultatom 79:82 u utakmici 24. kola Prvenstva BiH.

Utakmica je prelomljena u posljednjoj dionici u kojoj su gosti imali više koncentracije i mirnoće.

Na sedam sekundi do kraja domaći su imali napad za pobjedu, ali su izgubili loptu nakon čega je Orlovik sa linije slobodnih bacanja upisao trijumf.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Emir Ahmedović sa 16 poena. Domaćina je predvodio Tarik Hrelja sa 22.

Student je sada na omjeru 9/13, dok Orlovik ima 12 pobjeda i 10 poraza.