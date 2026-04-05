Rezultat kakav se ne pamti: Djevojčice iz Gradiške slavile 139:0

Mlade košarkašice Kozare iz Gradiške ostvarile su rezultat za Ginisovu knjigu rekorda pošto su vršnjakinje banjalučkog Reala savladale 139:0.

Utakmica je odigrana u subotu u Gradišci u okviru finalnog turnira za mlađe pionirke a najefikasnija je bila Mitra Mandić sa 37 poena dok je Valentina Šarić postigla 30 poena.

Rezultat po četvrtinama je bio 34:0, 48;0, 28:0, 29:0 a pobjednice su očekivano prednjačile u svim bitnim statističkim parametrima pa su imale 46 skokova i čak 56 ukradenih lopti.

Djevojčice iz Reala su imale 19 skokova, ali nijedan pokušaj za postizanje poena im nije urodio plodom pa su očekivano sve na kraju imale negativan indeks korisnosti.

Šest puta su pokušale šut za dva poena, četiri puta su šutirale trojke i izvele četiri neuspješna slobodna bacanja.

