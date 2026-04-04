Igokea poražena od Zvezde u Laktašima

Košarkaši Igokee poraženi su u Laktašima od ekipe Crvene zvezde rezultatom 73:86 u okviru šeste runde TOP 8 faze ABA lige.

Igokea se rezultatski držala u prvom dijelu. Imali su domaći minus sedan nakon 20 minuta igre, ali je Zvezda dobila treću dionicu 11 razlike (27:16) i tako praktično riješila pitanje pobjednika.

Rori je predvodio Igokeu sa 17 poena, dok je Jeremić dodao 13.

Sa druge strane najefikasniji je bio Stefan Miljenović sa 14, a Rivero je dodao 11.