Igokea poražena od Zvezde u Laktašima

Autor:ATV
Košarkaši Igokee poraženi su u Laktašima od ekipe Crvene zvezde rezultatom 73:86 u okviru šeste runde TOP 8 faze ABA lige.
Igokea se rezultatski držala u prvom dijelu. Imali su domaći minus sedan nakon 20 minuta igre, ali je Zvezda dobila treću dionicu 11 razlike (27:16) i tako praktično riješila pitanje pobjednika.
Rori je predvodio Igokeu sa 17 poena, dok je Jeremić dodao 13.
Sa druge strane najefikasniji je bio Stefan Miljenović sa 14, a Rivero je dodao 11.
