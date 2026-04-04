Karlik Džons ostaje u Partizanu

Kako saznaje Sportklub, košarkaš Partizana Karlik Džons ostaće u crno-bijelom taboru.

Dvije strane su dogovorile dvogodišnju saradnju vrijednu 5 miliona dolara.

"Prema informacijama Sport kluba, reprezentativac Južnog Sudana imaće garantovanih 2,5 miliona evra po sezoni uz opciju da se saradnja produži na još dodatnih godinu dana", navodi pomenuti portal.

Otkako se Karlik Džons oporavio od povrede, ekipa Partizana se potpuno preporodila i trenutno u Evroligi ima šest vezanih pobjeda.

I ne samo to, Džons je bio MVP Evrolige u martu mjesecu i u prosjeku donosi 16 poena uz 2,8 skokova i 4,9 asistencija.

Karlik je u nedavno završenom vječitom derbiju pomogao Partizanu da pobijedi Crvenu zvezdu sa 26 poena, 4 skoka i 2 asistencije i imao ključne poene u finišu utakmice koji su slomili crveno-bijele.

Ova vijest će obradovati sve pristalice crno-bijelog beogradskog tima.