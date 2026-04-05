Epski duel Jokića i Vembanjame, Denver slavio nakon produžetka

Košarkaši Denver Nagets su u klasiku NBA liga savladali San Antonio Spars nakon produžetka, a konačan rezultat bio je 136:134 za domaćina.

Duel koji će, po svemu sudeći, ostati upamćen dugo vremena među ljubiteljima NBA lige odlučen je nakon produžetka, a trijumf je pripao domaćem sastavu.

Nagetse je do pobjede predvodio fenomenalni Nikola Jokić. Srbin je postigao 40 poena uz 13 asistencija i osam skokova, dok je Kristijan Braun dodao 21 poen uz osam skokova i četiri asistencije.

Keldon Džonson je dodao 17 poena uz sedam skokova, a po 15 su ubacili Aron Gordon i Džamal Marej. Gordon je dodao šest skokova i tri asistencije, a Marej deset asistencija i četiri skoka. Još je dvocifren bio Tim Hardavej Junior sa deset poena i pet skokova.

Kod Sparsa najbolji je bio Viktor Vembanjama sa 34 poena i 18 skokova uz sedam asistencija, a Stefon Kasl je dodao 20 poena uz devet asistencija i pet skokova. Džulijan Šampanji i Devin Vasel su dodali po 18 poena, po pet skokova i po dvije asistencije. De’Aron Foks je susret završio sa 14 poena i po četiri skoka i asistencije, dok je Džalen Harper dodao 12 poena uz po tri skoka i asistencije.

Još je dvocifren bio Keldon Džonson sa deset poena i dva skoka.