KK Igokea: Sve je spremno za završni turnir juniorske FIBA Lige šampiona

U Košarkaškom klubu Igokea ovih dana se radi punom parom, a posao oko organizacije završnog turnira juniorske FIBA Lige šampiona privodi se kraju.

Dvorana u Laktašima biće poprište borbe za trofej u koju kreće dvanaest ekipe podijeljenih u četiri grupe.

Želja svih u Igokei je da predstojeći turnir bude upamćen kao najbolje organizovan do sad, ali i da se Laktaši i Republike Srpska iznova dokažu kao domaćini bez premca.

“Ostalo nam je da zategnemo još nekoliko sitnica, ali turnir praktično može da počne već danas. Potrudili smo se da podignemo organizacionu ljestvicu na jedan viši nivo i uvjeren sam da ćemo u potpunosti opravdati povjerenje koje nam je ukazala FIBA. Narednih dana ugostićemo košarkašku mladost Evrope i očekuje nas pregršt zanimljivih utakmica, a stižu nam i brojna, dobro poznata lica, iz košarkaškog svijeta. Sve nas u KK Igokea raduje što ćemo predstojeće sedmice da budemo epicentar omladinske košarke na Starom kontinentu.” rekao je Vuk Radivojević, izvršni direktor KK Igokea.

Dolazak svih ekipa planiran je za ponedjeljak, a sve utakmice biće odigrane u dvorani u Laktašima.

Završni turnir FIBA Lige šampiona počinje u utorak (7.april), a finalni dan i borba za plasman na programu je u nedjelju (12. april).

Juniorsku selekciju Igokee u grupnoj fazi, iz koje će pobjednici grupa da izbore plasman u polufinale, očekuju dueli sa Ludvigsburgom i Sabahom.

“Turnirski format je takav da nas svakog dana očekuju četiri utakmice i pozivam sve ljubitelje košarke da dođu u dvoranu u Laktašima i da uživaju u dobrim mečevima. Od naše juniorske selekcije očekujemo da se pokažu u svom najboljem izdanju, i na terenu, ali i van njega. Momci su dobro trenirali i znam da su motivisani da pokažu sav svoj kvalitet i talenat.” rekao je Radivojević

Ranije održanim žrijebom u Laktašima dvanaest ekipa podijeljeno je u četiri grupe:

GRUPA A

Koretek Ostende, Bnei Herclija, Nimburk

GRUPA B

Igokea, Porše Ludvigsburg, Sabah Baku

GRUPA C

Ritas, Galatasaraj, Eve Baskets Oldenburg

GRUPA D

Tofaš, Telekom Bon, Spartak