FIBA Liga šampiona: Košarkaši Borca umjesto Bnei Herclija na turniru u Laktašima

Dan uoči početka završnog turnira juniorske FIBA Lige šampiona došlo je do male promjene među ekipama koje će da zaigraju u dvorani u Laktašima.

Zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku mladi košarkaši izraelske Bnei Herclije nisu u mogućnosti da doputuju u Laktaše, a umjesto njih u borbu za trofej FIBA Lige šampiona krenuće juniorska selekcija banjalučkog Borca.

„Osjećanja su pomiješana. Žao mi je što je zbog više sile izraelska ekipa morala da otkaže svoj dolazak, ali s druge strane nam je izuzetno drago što smo dobili priliku da ih zamijenimo.

Posebno bih istakao da su uprave KK Borca i Igokee reagovale brzo i efikasno, na čemu im dugujemo veliku zahvalnost, kao i FIBA-i na ukazanom povjerenju i šansi koju smo dobili.

Ovo je ujedno i velika satisfakcija, ali i izazov za naš klub i naš tim. Očekuje nas značajno iskustvo, a mi smo spremni da na terenu pokažemo svoj kvalitet. Iako imamo malo vremena za pripremu, vjerujem da možemo ravnopravno da se nosimo sa rivalima u grupnoj fazi“, rekao je Žarko Milaković, trener juniorske selekcije banjalučkog Borca.

“Crveno plavi” tako će zaigrati u grupi A u kojoj su još Nimburk i Koretek Ostende.