Sada je zvanično: Suspendovan Luka Dončić

Luka Dončić je u vrhunskoj formi, ali je i u problemu. Košarkaš Los Anđeles Lejkersa zaradio je 16. tehničku grešku, zbog koje mu je potvrđena suspenzija.

Zvanično je potvrđeno da je Luka Dončić definitivno suspendovan na jednu utakmicu zbog činjenice da je u meču protiv Bruklina zaradio 16. tehničku grešku. To je saopštila NBA liga.

Slovenački reprezentativac neće igrati Vašingtona u poned‌jeljak. Osim što će propustiti utakmicu, Dončiću će sa ugovora biti skinuto približno 264.000 dolara.

Nije ovo jedini problem za Luku koji je u sjajnoj formi u posljednje vrijeme, pošto je do kraja sezone na određenoj vrsti uslovne kazne, pa tako čim dobije naredne dvije tehničke, biće suspendovan na još jednu utakmicu, a porašće i novčana kazna.

Podsjetimo, Dončiću je prvo dosuđena 16. tehnička greška koju je dobio poslije verbalnog duela sa Gogom Bitadzeom, ali ju je liga poništila poslije žalbe Lejkersa. Ipak, novu nisu uspjeli da ponište, koja se desila na meču sa Bruklinom, kada je Dončić odgurnuo Zijera Vilijamsa.

Ona je došla kao posljedica incidenta sa Zairom Vilijamsom u trećoj četvrtini.

Vilijams je neprimjereno slavio iznuđen faul u napadu i unosio se Luki u lice, zbog čega ga je on ga je gurnuo.

Situacija se završila tako što ga je košarkaš Netsa udario šakom u lice, pa su obojica zaradila tehničke greške.

Slovenački reprezentativac u posljednje vrijeme igra u nevjerovatnoj formi.

U prethodnih 12 utakmica bilježi prosječno 39,7 poena uz 48,9% šuta iz igre (39,3% za tri poena), uz 8,1 skok, 6,9 asistencija i 2,5 ukradenih lopti po meču. U tom periodu Los Anđeles Lejkersi imaju skor 11-1.